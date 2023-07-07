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Общество

Почти 7 тыс. контейнерных площадок в Нижегородской области проверили специалисты ГЖИ с начала года

08 июля 2023 13:47  [92] Общество
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Специалисты Госжилинспекции за шесть месяцев 2023 года проверили 6,985 тыс. контейнерных площадок в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Инспекторы проводят проверки по фактам, изложенным в обращениях жителей. По результатам рейдов ГЖИ региональным операторам объявлено 102 предостережения, составлено 18 протоколов об административных правонарушениях.

На днях в Воскресенском муниципальном округе специалисты ГЖИ совместно с представителями местной администрации проверили качество вывоза твердых коммунальных отходов.

"С начала года жилищные инспекторы Борского отдела ГЖИ обследовали более 1 100 контейнерных площадок, из них 153 - в Воскресенском районе. Поводом для нынешнего рейда стали обращения жителей в социальных сетях об ухудшении ситуации с вывозом мусора. Люди жаловались на горы мусора и сильный запах. В ходе обследования факты, указанные в жалобах, подтвердились. На 19 из 27 контейнерных площадках выявлено переполнение, в некоторых случаях значительное. По результатам прошедшего объезда рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении компании "Экостандарт"", - сообщила начальник Борского отдела Госжилинспекции Нижегородской области Татьяна Слободянюк.

Напомним, что жалобу в ГЖИ нижегородцы могут подать очно с обязательным предоставлением документа, удостоверяющего личность, через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ: https://dom.gosuslugi.ru, а также по телефону горячей линии: 8 (831) 430-79-19.
По данным ЦУР Нижегородской области, с 1 января по 30 июня 2023 года через сервис "Госуслуги. Решаем вместе" отработано 280 обращений по теме вывоза твердых коммунальных отходов.

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Теги:
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