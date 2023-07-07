Занятия по иппотерапии для глухих и слабослышащих прошли в Нижнем Новгороде Общество

фото: Екатерина Сторожук

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Занятия по иппотерапии для глухих и слабослышащих прошли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Штаб общественной поддержки партии "Единая Россия".

Как отметили в Штабе общественной поддержки, данные уроки входят в масштабный образовательный проект "Село - это модно", направленный на популяризацию профессий в сфере вет-, зоо- и агробизнеса.

Глухих и слабослышащих участников учили ответственному и безопасному взаимодействию как с домашними, так и дикими животными. После урока участники сразу применили свои теоретические знания на практике, на ипподроме.

"Подобные экскурсии по ипподрому пользуются огромной популярностью у людей с ограниченными возможностями здоровья. У нас есть президентская программа "В тишине, да не в обиде". Это уроки верховой езды для глухих и слабослышащих людей. У нас особые правила техники безопасности и особые лошади, приучены к иппотерапии", - рассказала руководитель конного клуба "Неограниченные возможности" Анна Чапыгина.

По словам одной из участниц, инвалида по слуху Галины Калининой, она мечтала об этом больше 20 лет.

"Раньше я не знала, как контактировать с лошадьми. Оказалось, все не так-то и сложно. Нам рассказали, как правильно кормить, как ухаживать. Что можно, что нельзя. Желающих очень много. Еще бы хотели приехать. Большое спасибо", - отметила она.

Доступность социальных институтов, активное участие в общественной жизни, культурной, творческой и спортивной деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья являются важными направлениями реализации народной программы и проекта "Единая страна – доступная среда" партии "Единая Россия". Реализация партийного проекта позволяет вырабатывать эффективные подходы интеграции инвалидов в общество, формировать условия доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью, уделять внимание вопросам занятости инвалидов, информировать общество о достижениях инвалидов и их вкладе в социально-экономическое развитие общества равных возможностей.