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Общество

"Ромашка на счастье": нижегородцев поздравили с Днем семьи, любви и верности

08 июля 2023 14:39  [123] Общество
фото: пресс-служба РИК НРО Единой России

фото: пресс-служба РИК НРО Единой России

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

"Ромашка на счастье": нижегородцев поздравили с Днем семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО "Единой России".

Согласно информации, на центральной улице Нижнего Новгорода Большой Покровской волонтеры партии с пожеланиями счастья и любви дарили прохожим белоснежные ромашки – символ праздника.

Нижегородцы по-доброму с улыбками принимали поздравления, с радостью фотографировались с ростовой куклой - большим партийным медведем.

"Ромашка – это символ семейного счастья. И в этот добрый летний праздник мы хотели подарить нижегородцам хорошее настроение, пожелать мира и тепла их семьям. Мы надеемся, что поздравлять друг друга, дарить цветы в этот день станет доброй традицией в каждой семье и замечательным поводом собраться всей семьей, проявить заботу о своих родных и близких", - сказал заместитель руководителя исполнительного комитета регионального отделения партии Артем Рыбаков, который принял участие в акции.

В рамках партийного проекта "Крепкая семья" праздничные мероприятия проходят во всех муниципалитетах Нижегородской области.

"8 июля в России отмечается душевный и глубокий по смыслу праздник – День семьи, любви и верности. Наша жизнь стремительно меняется, но такие ценности как семья, любовь, верность, взаимопонимание, связь поколений остаются для нас неизменными и самым главным источником силы и счастья. В этот день мы поздравляем юбиляров семейной жизни, многодетных и приемных родителей, тех, кто воспитывает особенных детей. Особое внимание, слова благодарности и гордости семьям, чьи родные сегодня находятся в зоне СВО и защищают свои семьи, свою страну. Пусть во всех семьях царят любовь, согласие, доверие и настоящее крепкое семейное счастье!" - поздравил нижегородцев руководитель исполнительного комитета и волонтерского центра Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Антонов.

В День семьи, любви верности "Единая Россия" подготовила для нижегородцев различные праздничные акции, концерты, творческие мастерские, семейные конкурсы, эстафеты, игры, фестивали.

Напомним, в народной программе партии уделяется особое внимание поддержке семей по целому ряду направлений: расширение сферы применения материнского капитала; расширение охвата социальной поддержки малообеспеченных семей; развитие системы льгот и субсидий для многодетных семей; обеспечение комплексной безопасности детства; создание служб помощи семьям, семейных многофункциональных центров и системы содействия занятости родителей и подростков.

Партийный проект "Крепкая семья" призван защищать права семей, поддерживать семейные ценности, консолидируя вокруг себя общественные организации, социальные НКО, федеральные и региональные органы исполнительной власти, активных граждан, реализуя практику конкретных дел.

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