Съезд Духовного управления мусульман Нижегородской области состоялся 8 июля Общество

фото: ДУМ РФ

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Съезд Духовного управления мусульман Нижегородской области состоялся 8 июля. Об этом сообщили в ДУМ РФ.

В мероприятии во главе представительной делегации Духовного управления мусульман РФ участвовал духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Делегаты съезда – по 1 представителю от каждой местной мусульманской религиозной организации ДУМ Нижегородской области – избрали председателя ДУМНО и его первого заместителя на новый пятилетний срок и приняли программу о приоритетных направлениях развития организации на ближайшие годы.

После открытия Съезда и чтения аятов священного Корана перед делегатами выступил муфтий Гайнутдин, который дал свою высокую оценку деятельности нижегородской мусульманской общины и состоянию государственно-конфессионального взаимодействия в регионе. Глава ДУМ РФ отметил, что Духовным управлением мусульман Нижегородской области в последние годы были воплощены важные социальные, образовательные и научные проекты, многие из которых выросли до федерального округа и востребованы во многих регионах.

"С первых лет своего существования ДУМНО очень активно занималось строительством мечетей, созданием и регистрацией мусульманских общин и особое внимание уделяло подготовке кадров, воспитанию молодого поколения. Сегодня мы видим результат этой деятельности – аппарат духовного управления состоит во многом из молодых и образованных специалистов. В целом команда ДУМНО отличается высоким уровнем профессионализма, слаженности, ответственного подхода к делу, обладает гибким и системным мышлением и высокой работоспособностью", - подчеркнул муфтий Гайнутдин.

По его словам, сегодня Нижегородчина и ее мусульманская община ведут активную работу не только в пределах области, но и воспитывают кадры, которые впоследствии служат исламу и мусульманам в самых разных регионах России.

Председатель ДУМ РФ заявил о своей полной поддержке кандидатуры действующего председателя ДУМНО Гаяза хазрата Закирова на новый срок, а наиболее достойной кандидатурой на пост первого заместителя председателя ДУМНО назвал ректора Нижегородского исламского института имени Хусаина Фаизханова, настоятеля Нижегородской соборной мечети Фяниса хазрата Салахетдинова.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев подчеркнул эффективную и плодотворную работу Нижегородского мухтасибата. По его словам, администрация региона постоянно находится во взаимодействии с ДУМНО и в дальнейшем будет с ним сотрудничать.

"Мы должны сплотиться вокруг нашего лидера – президента Владимира Владимировича Путина – и работать плечом к плечу", - подчеркнул он.

"2023 – особый год: 30-летие ДУМНО, 200-летие Хусаина Фаизханова. Глава ДУМНО Гаяз Закиров – активный член Общественного совета по межнациональным вопросам Нижегородской области. Наши отношения строятся на основе единения представителей всех народов и во взаимодействии с городскими властями. Нижегородская область – Дом единения народов", - заявил директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Артур Штоян.

Со словами приветствия в адрес участников также обратились председатель ДУМ Саратовской области Мукаддас Бибарсов, глава Нижегородской еврейской общины Эдуард Чапрак и другие.

На съезде присутствовали представители ДУМ Владимирской, Свердловской, Ярославской, Пензенской, Саратовской, Омской, Рязанской, Кировской, Костромской областей, республик Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Пермского края и Донецкой народной республики.

Гаяз хазрат Закиров, поблагодарив председателя муфтия Гайнутдина и его команду в лице Дамира Мухетдинова, Рафика Фаттахетдинова и Тимура Фахретдинова за неизменную поддержку и помощь во всех начинаниях, выступил с отчетным докладом о работе, проделанной с 2018-го по 2023 год. Как следует из слов религиозного деятеля, ДУМНО с самого момента своего основания ориентировалось на муфтия Гайнутдина как духовного лидера российских мусульман, и благодаря этому духовному стержню нижегородских мусульман миновали такие печальные явления, как раскол общин, множественность централизованных религиозных организаций и их вражда между собой.

"Единство наших мусульман является одним из важных факторов межнациональной и межрелигиозной гармонии в области, порядка и сплоченности во всех общинах, поступательного развития государственно-конфессионального взаимодействия", - заявил Гаяз хазрат Закиров.

Делегатами съезда стали 54 человека. Это председатели местных религиозных организаций в составе ДУМНО, руководители духовных образовательных учреждений ДУМНО, члены совета улемов и др. В ходе открытого голосования 52 делегата проголосовали за кандидатуру Гаяза хазрата Закирова на пост председателя ДУМНО, один – против, один воздержался.

Делегаты съезда выразили свою твердую убежденность в необходимости сохранить единство мусульманской уммы, не допускать разобщения верующих и противодействовать идеям нетерпимости любого толка, сохранять и развивать традиционные исламские ценности на основе мазхаба (религиозно-правовой школы) имама Абу Ханифы.