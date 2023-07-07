Отдел ЗАГС в Лукоянове открылся в День семьи, любви и верности в новом здании Общество

фото: ГУ ЗАГС Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Отдел ЗАГС в Лукоянове открылся в День семьи, любви и верности в новом здании. Об этом сообщили в ГУ ЗАГС Нижегородской области.

Теперь отдел ЗАГС располагается в новом здании Центра культурного развития Лукоянова по адресу: пл.Мира, д.9. Здесь оборудован современный зал проведения торжественных церемоний заключения брака и иных праздничных мероприятий, а также комфортный кабинет для приема заявителей.

В церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников, глава администрации Лукояновского муниципального округа Сергей Малышев, руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

«Более 30 лет отдел ЗАГС располагался в здании районной администрации. В 2023 году общими усилиями главного управления ЗАГС Нижегородской области и администрации Лукояновского муниципального округа отдел ЗАГС обрел это помещение. Надеемся, что в новом облике зал торжеств будет радовать жителей долгие-долгие годы", - отметил Петр Банников.

Первыми гостями зала торжеств стала многодетная семья Каравановых с 4 детьми и супруги Логиновы со старшим сыном и новорожденной дочкой.

Кроме того, в ходе мероприятия состоялась первая в новом зале церемония бракосочетания. Супружеский союз заключили Алексей Маликов и Елена Волкова.

Торжественное открытие отдела ЗАГС состоялось в рамках межокружного семейного фестиваля «Ромашковый луг", который проходит в Лукояновском округе с 7 по 9 июля.