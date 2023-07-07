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Происшествия

Уходивший от столкновения в ЛиАЗом водитель ПАЗа в Нижнем Новгороде разбил два автомобиля

08 июля 2023 16:57  [42] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Уходивший от столкновения в ЛиАЗом водитель ПАЗа в Нижнем Новгороде разбил два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России.

Согласно информации, массовое ДТП произошло 8 июля около 15:00 на улице Ореховская в Автозаводском районе.

По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ не выбрал безопасную скорость движения. При попытке избежать столкновения с автобусом ЛиАЗ он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Ford Focus. От удара автобус наехал на световую опору, задев также автомобиль Volkswagen, двигавшийся по встречному движению.

Медики осмотрели всех участников аварии, госпитализация никому не понадобилась.

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Теги:
ДТП
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