Уходивший от столкновения в ЛиАЗом водитель ПАЗа в Нижнем Новгороде разбил два автомобиля Происшествия

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Уходивший от столкновения в ЛиАЗом водитель ПАЗа в Нижнем Новгороде разбил два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России.

Согласно информации, массовое ДТП произошло 8 июля около 15:00 на улице Ореховская в Автозаводском районе.

По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ не выбрал безопасную скорость движения. При попытке избежать столкновения с автобусом ЛиАЗ он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Ford Focus. От удара автобус наехал на световую опору, задев также автомобиль Volkswagen, двигавшийся по встречному движению.

Медики осмотрели всех участников аварии, госпитализация никому не понадобилась.