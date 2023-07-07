Шестьдесят ученых-краеведов приняли участие во Всероссийском форуме в рамках Волжского Сабантуя Общество

фото: Олег Булыгин

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Шестьдесят ученых-краеведов приняли участие во Всероссийском форуме в рамках Волжского Сабантуя. В Доме народного единства в Нижнем Новгороде 8 июля состоялся второй этап VIII Всероссийского научно-практического форума "Татары Средневолжско–Сурско-Окского междуречья: история и современность".

Мероприятие проводится в рамках Волжского Сабантуя. В форуме приняли участие ученые–краеведы, преподаватели, представители общественных и религиозных организаций из 14 регионов РФ.

Организаторами мероприятия выступили Духовное управление мусульман РФ, правительство Нижегородской области, Всемирный конгресс татар, региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области, Дом народного единства.

"Одна из основных задач Дома народного единства - укрепление дружеских связей между народами. В числе приоритетов – работа с молодежью, знакомство с традициями, обычаями и культурой разных национальностей. Нижегородский край - один из самых многонациональных в России. В добром соседстве здесь проживают представители более 120 национальностей. Среди них традиционно соседствуют русские, мордва, марийцы, чуваши и, конечно, татары, которые являются вторым по численности народом в Нижегородской области. Их насчитывается около 50 тысяч человек. Наше добрососедство основано на взаимном уважении, что невозможно без знаний о культуре других народов", - сказал руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

Модератором мероприятия выступил начальник Комитета по работе с краеведами исполкома Всемирного конгресса татар, академик РНАН, ПАНИ, АВИН РФ, МГА "Европа-Азия", профессор, заслуженный деятель науки Республики Татарстан, председатель Общества татарских краеведов Республики Татарстан Альберт Бурханов.

"Конференция направлена на сохранение историко-культурного наследия татарского народа. В центре внимания – два ключевых направления: история населенных пунктов бассейна рек Оки, Суры и Волги и исследование быта, деятельности, творчества выдающихся татар – уроженцев нижегородской земли. Без знаний истории родного края вряд ли можно сформировать целостное представление о стране, в которой мы живем", - сказал Альберт Бурханов.

Участники форума высказали мнение о необходимости активизировать совместную деятельность научных центров в изучении историко-культурного и письменного наследия татар, поддержать сельские и школьные музеи для развития этнотуризма и воспитания молодежи, наладить этнотуристические маршруты между регионами Волго-Уралья.