Новая программа развития патриотической инфраструктуры будет создана в Нижегородской области Общество

Фото предоставлено пресс-службой Штаба общественной поддержки

В Штабе общественной поддержки прошло заседание круглого стола, посвященного задачам и перспективам развития института патриотического воспитания.

Заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и работе с молодежью Станислав Прокопович и председатель комиссии по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию НРО партии Василий Суханов обсудили с представителями молодежных, ветеранских и общественных организаций разработку новой программы развития патриотической инфраструктуры региона.

Эксперты презентовали действующие проекты, которые возможно внедрить в систему воспитания детей и молодежи Нижегородской области, а также предложили новые инициативы, которые будут способствовать всестороннему развитию подрастающего поколения.

"Патриотическое воспитание сегодня – не только НВП, Уроки мужества, различные акции. Это целый перечень векторов развития общества в целом. В рамках данного блока мы говорим и о изучении гуманитарных наук, призванных пробуждать гордость за нашу Родину и любовь к ней – истории, литературы, искусствоведения, о внедрении принципов ЗОЖ, о сохранении духовных и нравственных ценностей России", - подчеркнул Василий Суханов.

По информации пресс-службы Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия", в ходе мероприятия выявлены ключевые позиции, в соответствии с которыми планируется продолжать реализацию конкретных проектов: внедрение современных технологий и методик в образовательный процесс, изменение принципов преподавания НВП и организации патриотических молодежных мероприятий, тесное взаимодействие с волонтерским движением и ветеранскими объединениями.

По итогам круглого стола будут выработаны предложения для оптимизации механизмов патриотического воспитания и создания необходимой материальной базы на территории региона, которые станут основой соответствующего направления Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года.

Напомним, поддержка и развитие патриотических проектов образования и воспитания молодежи на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях, сохранение исторической памяти является одним из важнейших направлений в народной программе партии "Единой России" в разделе "Гражданская солидарность и молодежная политика".