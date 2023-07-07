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Общество

Форум для подростков "Ритм молодых" пройдет в Нижегородской области в августе 2023 года

09 июля 2023 12:49  [134] Общество
Фото предоставлено организаторами мероприятия

Фото предоставлено организаторами мероприятия

 С 25 по 27 августа 2023 года в Городецком районе Нижегородской области пройдет первый образовательный форум для подростков "Ритм молодых".

Форум даст возможность ребятам раскрыть свои лидерские таланты, проявить себя в предпринимательской сфере и творчестве, обрести новых друзей. В течение трех дней участники пройдут путь от авторской идеи до создания полноценного социального или социально-предпринимательского проекта.

Организаторами форума выступают правительство Нижегородской области, министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, министерство образования и науки Нижегородской области, Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области, АНО "Проектный офис стратегии развития Нижегородской области", Нижегородская региональная общественная организация инвалидов "Ковчег".В организации форума "Ритм молодых" примут активное участие и сами подростки, которые под руководством взрослых разработают программу мероприятия, попробуют себя в роли волонтеров и спикеров, научатся писать пресс-релизы и посты в соцсетях.

По информации организаторов мероприятия, в форуме могут принять участие подростки от 12 до 16 лет (в том числе с инвалидностью), проживающие на территории Нижегородской области. Каждый муниципалитет Нижегородской области может подать одну командную заявку на участие в форуме через официальный сайт форума: www.ритммолодых.рф до 10 августа 2023 года.

По результатам работы конкурсной комиссии всего будет отобрано 15 заявок от команд, которые будут приглашены на форум.

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