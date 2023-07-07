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Общество

Закладка Нижегородской Ярмарочной мечети состоялась 9 июля

09 июля 2023 11:35  [61] Общество
Фото из телеграм-канала Глеба Никитина

Фото из телеграм-канала Глеба Никитина

Закладка Нижегородской Ярмарочной мечети состоялась 9 июля.

"Сегодня вместе с председателем Духовного управления мусульман РФ муфтием шейхом Равилем Гайнутдином заложили камень в основание строительства Нижегородской Ярмарочной мечети на улице Марата. Это официальный старт возрождения храма почти на его историческом месте", - написал в телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ярмарочная мечеть располагалась на территории ярмарки с 1817 по 1930 годы у Бетанкурского канала. Тогда мечеть строили по указу императора Николая I на средства казны, и она была одна из самых первых каменных мечетей в стране. 

Идея воссоздать мечеть принадлежит Духовному управлению мусульман Нижегородской области, реализует проект - Духовное управление мусульман РФ.

"Благодарю за поддержку проекта Равиля Гайнутдина, вице-премьера и председателя оргкомитета по празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией Марата Хуснуллина, а также раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова!" - заявил глава Нижегородской области.

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Теги:
Глеб Никитин храмы
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