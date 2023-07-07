Энергетики "Нижновэнерго" продолжают восстанавливать нарушенное циклоном электроснабжение Общество

Специалисты филиала "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" восстанавливают энергоснабжение потребителей Нижегородской области, оставшихся без электроэнергии из-за прохождения мощного циклона.

По информации пресс-службы компании, в настоящее время энергетики продолжают отрабатывать точечные заявки в потребительской сети 0,4 кВ.

Как сообщалось ранее, из-за дождя,грозы и шквалистого ветра с порывами до 20 м/с в Арзамасском, Чкаловском, Сосновском, Павловском, Городецком, Уренском, Ардатовском, Сергачском районах отмечались локальные нарушения энергоснабжения в сети 6-10 кВ.

В филиале был введён особый режим работы, работает оперативный Штаб,организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.

Последствия непогоды устраняли 91 бригада: 277 человек и 106 единиц спецтехники.

Оперативный персонал "Нижновэнерго" будет продолжать работы вплоть до возобновления подачи электричества каждому абоненту, в том числе - по резервным схемам.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.