Полное перекрытие площади Свободы с 8 июля
Летняя программа на Нижегородской ярмарке
Программа по профилактике и лечению рака в Нижегородской области
#ГастросетНижний в ресторанах Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
09 июля 2023 17:48  [38] Энергетики "Нижновэнерго" продолжают восстанавливать нарушенное циклоном электроснабжение
09 июля 2023 15:14  [147] Бесплатные мастер-классы по дрессировке собак, работе в соцсетях и йоге пройдут в Нижнем Новгороде
09 июля 2023 14:18  [187] Выездной прием граждан состоится в городском округе Навашинский 27 июля
09 июля 2023 14:17  [108] МЧС предупредило об опасности локальных подтоплений в Нижегородской области из-за сильных дождей
09 июля 2023 12:49  [245] Форум для подростков "Ритм молодых" пройдет в Нижегородской области в августе 2023 года
09 июля 2023 11:35  [304] Закладка Нижегородской Ярмарочной мечети состоялась 9 июля
09 июля 2023 10:27  [232] Новая программа развития патриотической инфраструктуры будет создана в Нижегородской области
09 июля 2023 09:30  [221] Евгений Люлин: "Надежную связь отправителей и адресатов гарантирует качественная работа сотрудников Почты России"
09 июля 2023 09:20  [192] Глеб Никитин: "Почта занимает очень важное место в жизни людей"
09 июля 2023 08:55  [240] Глеб Никитин: "В Нижегородской области Сабантуй отмечают много веков, уже сложились свои обычаи и культура празднования"
Общество

Энергетики "Нижновэнерго" продолжают восстанавливать нарушенное циклоном электроснабжение

09 июля 2023 17:48  [38] Общество

Специалисты филиала "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" восстанавливают энергоснабжение потребителей Нижегородской области, оставшихся без электроэнергии из-за прохождения мощного циклона.

По информации пресс-службы компании, в настоящее время энергетики продолжают отрабатывать точечные заявки в потребительской сети 0,4 кВ.

Как сообщалось ранее, из-за дождя,грозы и шквалистого ветра с порывами до 20 м/с в Арзамасском, Чкаловском, Сосновском, Павловском, Городецком, Уренском, Ардатовском, Сергачском районах отмечались локальные нарушения энергоснабжения в сети 6-10 кВ.

В филиале был введён особый режим работы, работает оперативный Штаб,организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.

Последствия непогоды устраняли 91 бригада: 277 человек и 106 единиц спецтехники.

Оперативный персонал "Нижновэнерго" будет продолжать работы вплоть до возобновления подачи электричества каждому абоненту, в том числе - по резервным схемам.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Энергетика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023
07 июля 2023 23:18Открытие кинофестиваля "Горький fest - 2023"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph