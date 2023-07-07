МЧС предупредило об опасности локальных подтоплений в Нижегородской области из-за сильных дождей.
Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области, основываясь на сведения Верхне-Волжского УГМС, сильные дожди будут сохраняться 9 июля на протяжении всего дня.
Повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с локальными подтоплениями в результате неисправностей ливневых стоков и дренажно-коллекторных систем.
Есть риск затопления пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий.
Не исключены оползни, сбои в работе объектов коммунальной инфраструктуры.
Возможно осложнение дорожной ситуации. Водителям настоятельно рекомендуется передвигаться с пониженной скоростью. Следует помнить, что из-за сильных дождей возможно размытие грунта. В условиях непогоды вероятно резкое ухудшение видимости.
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