МЧС предупредило об опасности локальных подтоплений в Нижегородской области из-за сильных дождей Общество

МЧС предупредило об опасности локальных подтоплений в Нижегородской области из-за сильных дождей.

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области, основываясь на сведения Верхне-Волжского УГМС, сильные дожди будут сохраняться 9 июля на протяжении всего дня.

Повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с локальными подтоплениями в результате неисправностей ливневых стоков и дренажно-коллекторных систем.

Есть риск затопления пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий.

Не исключены оползни, сбои в работе объектов коммунальной инфраструктуры.

Возможно осложнение дорожной ситуации. Водителям настоятельно рекомендуется передвигаться с пониженной скоростью. Следует помнить, что из-за сильных дождей возможно размытие грунта. В условиях непогоды вероятно резкое ухудшение видимости.