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Политика

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий прибыл с рабочим визитом в Нижний Новгород

09 июля 2023 18:07  [134] Политика
Фото предоставлено пресс-службой НРО ЛДПР

Фото предоставлено пресс-службой НРО ЛДПР

В столицу Приволжья сегодня прибыл Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

В аэропорту "Чкалов" его тепло встретил актив регионального отделения: депутаты, координаторы, молодёжь, сотрудники аппарата. 

Лидер партии будет с рабочим визитом в Нижнем Новгороде 9 и 10 июля.

По информации пресс-службы НРО ЛДПР, Леонид Слуцкий откроет Центр правовой поддержки ЛДПР участников СВО и их семей, встретится с байкерами, которые во время пандемии помогали пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями здоровья, выступит на открытии Всероссийского форума молодых политологов "Дигория" и пообщается с местными жителями.

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Теги:
ЛДПР
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