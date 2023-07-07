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Общество

Молодогвардейцы провели мастер-класс по футболу и весёлые старты для ребят из Донбасса

10 июля 2023 12:11  [99] Общество

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" организовали спортивный день для детей из Донецкой народной республики, которые сейчас проживают в одном из нижегородских пунктов временного размещения. Мероприятие прошло в рамках марафона "Сила России".

Молодогвардейцы провели для ребят мастер-класс, устроили веселые старты и поиграли с ними в футбол.

Также юным участникам подарили полезные сувениры – светоотражающие браслеты для безопасности на дорогах.

"Лето – это время, когда организация досуга для детей особенно актуальна. Сейчас ребята с освобожденных территорий находятся далеко от своего родного дома, и мы решили их подбодрить, и вместе провести время интересно и с пользой. День спорта получился веселый, ребята дружно участвовали во всех активностях. Мы стараемся не только организовать развивающие мероприятия, а подарить позитивные эмоции, которые позволяют этим детям быстрее адаптироваться к мирной жизни", – отметил руководитель Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

Напомним, в Нижегородской области проходит Всероссийский марафон "Сила России". В течение лета для всех желающих организуются бесплатные занятия в спортивных центрах, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдача норм ГТО. Штаб общественной поддержки партии также открывает площадки, на которых профессиональные тренеры могут проводить занятия. Участие в спортивном марафоне смогут принять и люди с ограниченными возможностями здоровья.

В Нижегородской области организаторами марафона выступают региональное отделение и совет сторонников партии "Единая Россия", областные министерства спорта и образования и науки, департамент физической культуры и спорта Нижнего Новгорода, профильные организации, Штаб общественной поддержки.

Поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу, создание условий для занятий спортом в шаговой доступности, является одним из ключевых направлений народной программы "Единой России".

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Теги:
Дети Единая Россия Молодая Гвардия
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