ЛДПР открыла в Нижнем Новгороде центр правовой помощи участникам СВО Общество

Фото: НРО ЛДПР

10 июля, в рамках второго дня пребывания в столице Приволжья, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий торжественно открыл нижегородскую приёмную ЛДПР, где будут оказывать поддержку бойцам и их семьям.

Центр помощи будет работать ежедневно с 10:00 до 17:00 и находится по адресу: улица Алексеевская, 3 (вход на "Мытный рынок"). Такие офисы партия откроет по всей стране.

«Юристы ЛДПР помогут разрешить солдатам и их близким все задачи, которые связаны с правовыми аспектами. Проконсультируют, подскажут порядок действий, окажут помощь в оформлении и составлении документов», - рассказал координатор Нижегородского регионального отделения ЛДПР Владислав Атмахов.

На открытие центра помощи пришли участники СВО, которые рассказали о существующих проблемах. Председатель ЛДПР пообещал оказать помощь в этих вопросах в самые кратчайшие сроки.

"Мне пришли обращения от 16 тысяч жён мобилизованных в надежде на помощь и поддержку. За 500 дней СВО в партию поступило более 1 000 обращений и от самих военнослужащих. Поэтому мы сегодня открываем первый Центр ЛДПР правовой поддержки участников СВО и членов их семей в Нижегородской области. Здесь специалисты будут давать разъяснения и помогать решать проблемы. В течение ближайших недель откроем такие центры в других регионах страны", - рассказал Леонид Слуцкий.



Так, для тех, кто не сможет доехать до приёмных, будет запущено онлайн-консультирование.Кроме того, будет работать чат-бот, которым можно будет пользоваться и на передовой.



Представители ЛДПР намерены обобщать и анализировать все поступившие вопросы, а в случае необходимости - инициировать внесение законопроектов в парламент.

"Люди, которые защищают нашу страну и её граждан, не должны быть ущемлены в правах. Мы будем оказывать участникам СВО и их семьям посильную поддержку во всех вопросах", - подытожили представители ЛДПР.