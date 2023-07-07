ЛДПР открыла в Нижнем Новгороде центр правовой помощи участникам СВО

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10 июля, в рамках второго дня пребывания в столице Приволжья, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий торжественно открыл нижегородскую приёмную ЛДПР, где будут оказывать поддержку бойцам и их семьям.
Центр помощи будет работать ежедневно с 10:00 до 17:00 и находится по адресу: улица Алексеевская, 3 (вход на "Мытный рынок"). Такие офисы партия откроет по всей стране.
«Юристы ЛДПР помогут разрешить солдатам и их близким все задачи, которые связаны с правовыми аспектами. Проконсультируют, подскажут порядок действий, окажут помощь в оформлении и составлении документов», - рассказал координатор Нижегородского регионального отделения ЛДПР Владислав Атмахов.
На открытие центра помощи пришли участники СВО, которые рассказали о существующих проблемах. Председатель ЛДПР пообещал оказать помощь в этих вопросах в самые кратчайшие сроки.
"Мне пришли обращения от 16 тысяч жён мобилизованных в надежде на помощь и поддержку. За 500 дней СВО в партию поступило более 1 000 обращений и от самих военнослужащих. Поэтому мы сегодня открываем первый Центр ЛДПР правовой поддержки участников СВО и членов их семей в Нижегородской области. Здесь специалисты будут давать разъяснения и помогать решать проблемы. В течение ближайших недель откроем такие центры в других регионах страны", - рассказал Леонид Слуцкий.
Так, для тех, кто не сможет доехать до приёмных, будет запущено онлайн-консультирование.Кроме того, будет работать чат-бот, которым можно будет пользоваться и на передовой.
Представители ЛДПР намерены обобщать и анализировать все поступившие вопросы, а в случае необходимости - инициировать внесение законопроектов в парламент.
"Люди, которые защищают нашу страну и её граждан, не должны быть ущемлены в правах. Мы будем оказывать участникам СВО и их семьям посильную поддержку во всех вопросах", - подытожили представители ЛДПР.
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