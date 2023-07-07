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Общество

Тайны реки Левинки будут раскрыты – победитель грантового конкурса Эн+ приступил к строительству экотропы

10 июля 2023 15:03  [104] Общество

Фото: ГК Волгаэнерго

Река Левинка незаслуженно обделена вниманием, но благодаря юным нижегородцам берег реки начал преображаться. НОО "Компьютерный экологический центр" вместе со школьниками уже успели высадить сотни деревьев и кустарников вдоль берега, а также начали проводить экологические лекции на тему важности сохранения природы и окружающей среды.

Следующим логичным шагом было строительство экотропы, как продолжение целого комплексного плана по восстановлении прибрежной территории Левинки и повышению экологической культуры нижегородцев.

НОО "КЭЦ" принял участие в ежегодном грантовом конкурсе Эн+ и общественная организация выиграла грант в размере 400 000 рублей на создание городской экотропы "Тайны реки Левинки". Проект включает в себя создание экологической тропы протяженностью один километр вдоль берега реки Левинки параллельно улице Красных зорь. Маршрут будет начинаться от Храма в честь иконы Божией Матери Скоропослушницы и протянется до Рессорного переулка.

В рамках проекта организаторы уже приступил к очистке берега от мусора, сегодня грантополучатели занимаются установкой домиков для насекомых и нескольких арт-объектов. Когда тропа будет готова, пройдет ее праздничное открытие и первая тестовая экскурсия. По задумке её проведут ученики из ближайших школ, которые впервые попробуют себя в роли экскурсоводов.

"Мы уверены, когда мы полностью завершим проект, школьники сами будут проводить экскурсии по экотропе, предварительно пройдя обучающий мастер-класс. Дети смогут посетить занятия по охране водных ресурсов и изготовлению арт-объектов из дерева", – отмечает координатор проекта Елена Колпакова.

В дальнейшем будут установлены яркие архитектурные объекты, информационные баннеры и смотровая площадка. Арт-объекты позволят привлечь внимание к экологической ситуации вокруг реки. Экотропа станет своеобразным "зеленым кабинетом" для школьников, где у них будут проходить уроки физики, биологии и физкультуры, а также тропа будет новым центром для экологического просвещения жителей города.

"За несколько лет мы проделали большую работу для восстановления акватории Левинки. Маленькими шагами мы добились перемен. Теперь, благодаря грантовому конкурсу компании Эн+ в Нижнем Новгороде появится своя экотропа. Мы приступили к монтажу объектов и скоро пригласим жителей на открытие!", - подытожил автор проекта Рашит Хабибуллин.

Напомним, что грантовый конкурс экологических проектов Эн+ является частью комплексной программы компании "Мир со знаком плюс", которая была инициирована основателем компании Олегом Дерипаской. В основе программы лежит защита заповедных территорий от различных воздействий окружающей среды, и деятельность компании направлена не только на развитие долгосрочных экологических инициатив, но и на просветительскую работу в этом направлении.

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Теги:
реки Экология
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