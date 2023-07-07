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Бизнес

МегаФон признан лучшим оператором по скорости мобильного интернета и покрытию сети

10 июля 2023 15:48  [100] Бизнес

Фото: Фото предоставлено пресс-службой МегаФона

Мобильная сеть МегаФона признана лучшей в России – оператор сохранил лидерство по покрытию сети и скорости мобильного интернета в 2023 году. Об этом свидетельствуют итоги независимого исследования международной компании Ookla®. Исследование подтверждает лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета также в Нижегородской области и в областном центре.

Результаты исследования основаны на замерах скорости мобильного интернета, которые абоненты всех операторов делали со своих устройств с помощью приложения Speedtest® в течение первого полугодия. Такие данные от пользователей позволяют оценить скорость в любой локации на всей территории России. Для составления рейтинга Ookla проанализировала 5 млн замеров с 1 млн различных устройств.

Чтобы оценить покрытие мобильных сетей, аналитики изучают наличие и качество сервисов операторов на каждом участке площадью 100×100 метров на всей территории страны, где есть мобильная связь. Эксперты Ookla проанализировали более 3,2 млрд замеров, полученных от 2 млн уникальных устройств. МегаФон признан лидером по этому показателю второй год подряд.

По скорости мобильного интернета МегаФон сохраняет за собой первенство уже на протяжении семи лет. Медианная скорость скачивания в сети составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных — 9,71 Мбит/с. На сегодня это самые высокие скорости в России для пользователей мобильной связи.

"За прошедший год потребление трафика продолжило расти, и мы активно работали над качеством связи — сейчас нашим абонентам доступна скорость скачивания в среднем на 20% выше ближайшего конкурента. Мы не только расширяем покрытие, в том числе в регионах, в небольших населенных пунктах, но и повышаем эффективность существующей инфраструктуры. Только за счет программы рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE – мы смогли повысить скорость в 24 регионах на треть. Мы также оперативно реагировали на увеличение трафика отдельных сервисов и использовали технические возможности для повышения скорости соединения, например, с начала года увеличили пропускную способность в каналах связи с сервисами VK и Telegram более чем на 40%", — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

МегаФон первым внедряет новые технологии для абонентов. Так, в 2022 году оператор был признан лидером по развитию VoLTE в России — технологии звонков с мгновенным соединением и чистым звуком, а также первым дал доступ абонентам по всей стране к технологии VoWiFi.

Исследование подтверждает лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета и в Нижегородской области. Во втором квартале 2023 года оператор увеличил медианную скорость скачивания в регионе на 19,44% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Сейчас она составляет 26,84 Мбит/с. В областном центре медианная скорость скачивания еще больше – 40,42 Мбит/с. МегаФон продемонстрировал лучший показатель по результатам около 50 тыс. тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в Нижегородской области.

Оператор сохраняет лидерство по стране благодаря непрерывному развитию сети. Так, только в Нижегородской области с начала года были модернизированы базовые станции более чем в 350 точках.

Основано на анализе компанией Ookla® данных Speedtest Intelligence® о медианной скорости загрузки в Нижегородской области за второй квартал 2023 г. Товарные знаки Ookla используются по лицензии и перепечатываются с разрешения.

Более подробную информацию читайте здесь: https://www.megafon.ru/fastest/

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Теги:
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