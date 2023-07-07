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Культура и отдых

"ЛУКОЙЛ" поддержал фестиваль "Земляничная поляна"

10 июля 2023 17:51  [43] Культура и отдых

Фото: ЛУКОЙЛ

9 июля в городе Кстово при поддержке Компании "ЛУКОЙЛ" прошел традиционный фестиваль "Земляничная поляна".

Несмотря на дождливую погоду, самые активные кстовчане смогли поучаствовать в разнообразных конкурсах, мастер-классах и проявить свои таланты на сцене.

Но конечно, самым ярким аккордом праздничного дня стало зажигательное выступление московского театра клоунады "МИКОС". Его слава распространилась далеко за пределы российской сцены, артисты выступают не только в стенах больших театров – артисты с любовью к своим зрителям приезжают в любой город мира.

В минувшие выходные своим эксцентричным шоу с фокусами и пенной дискотекой "МИКОС" порадовал кстовских зрителей. От спектакля в восторге остались и дети, и взрослые.

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Теги:
Кстовский район ЛУКОЙЛ Фестиваль
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