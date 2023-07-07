Центробанк предупредил россиян о новой мошеннической схеме Общество

В пресс-службе Центробанка предупредили о новой схеме обмана, которую начали использовать телефонные мошенники. Согласно информации, теперь злоумышленники не только звонят россиянам, но и отправляют им письма на электронную почту, приглашая на "личный приём в Центробанк".

Эти письма начинаются с обращения по имени-отчеству, а в тексте содержатся настоящий адрес Банка России в регионе проживания потенциальной жертвы. Причём в качестве отправителя при помощи подмены e-mail мошенники указывают домен ЦБ РФ.

"После отправки письма мошенники связываются с получателем и под разными предлогами пытаются выманить данные его банковской карты и СМС-код либо уговорить перевести деньги", — цитирует пресс-службу регулятора телеканал "360".

В Центробанке рекомендовали игнорировать подобные письма, а всю необходимую информацию уточнять в контактном центре Банка России. По всем вопросам, связанным с банками, необходимо звонить по номеру телефона, указанному на оборотной стороне карты.

Ранее ЦБ РФ предупреждал, что мошенники стали представляться сотрудниками Банка России.

Представители Центробанка подчеркнули, что регулятор не работает с гражданами как с клиентами, не ведёт их счета, не звонит им, а сотрудники не присылают копии своих документов.