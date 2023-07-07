Прокуратура взяла на контроль ход дела о смерти отца и сына в подвале дома в Выксе Происшествия

Прокуратура взяла на контроль ход дела о смерти отца и сына в подвале дома в Выксе Нижегородской области.

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, в подвале жилого частного дома в районном центре по улице Крупской были обнаружены тела 14-летнего подростка и его отца 38 лет.

СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Прокуратура взяла на контроль расследование.

Тела отца и сына были найдены 10 июля. В ходе осмотра явных признаков насилия и телесных повреждений обнаружено не было.

По предварительным данным смерть могла наступить в результате поражения электрическим током.

Проводятся следственные мероприятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.