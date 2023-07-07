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Бизнес

ПСБ в Приволжье выдал первый в банке кредит по программе инвестиций в спортивной сфере

11 июля 2023 11:40  [96] Бизнес

Приволжский филиал ПСБ выдал первый в банке кредит в рамках реализации правительственной программы инвестиций в сфере физической культуры и спорта. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Кредит позволит инвестору по льготной ставке построить в Нижегородской области комбинированный спортивный комплекс. В результате спортсмены получат первый в регионе крытый футбольный манеж и смогут заниматься на искусственном газоне круглогодично.

Управляющий Приволжским филиалом ПСБ Алексей Гомжин отметил, что банк традиционно поддерживает развитие физкультуры и спорта, популяризацию активного образа жизни и строительство спортивной инфраструктуры.

"Кредит выдан по субсидированной процентной ставке в рамках постановления правительства, направленного на реализацию инвестиционных проектов в спортивной сфере. Полученное финансирование позволит инвестору построить социально значимый спортивный объект, который поможет еще большему количеству нижегородцев регулярно заниматься спортом. Уверен, что это только начало, и ПСБ продолжит наращивать объемы инвестиций в спортивную инфраструктуру Нижегородской области", — сказал Алексей Гомжин.

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Теги:
Кредит ПСБ Спорт
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