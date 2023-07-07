Движение трамвая №11 восстановлено в Нижнем Новгороде

Движение трамвая №11 восстановили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.
Напомним, движение было приостановлено около 9 утра из-за большого скопления воды по маршруту движения.
До сих пор приостановлено движение трамваев по маршруту №417.
Рано утром было ненадолго приостановлено движение трамваев №6, движение было восстановлено, но в связи с неблагоприятными погодными условиями снова возможны изменения в движении, предупредили в ЦРТС.
Из-за подтопления улицы Кузбасской приостановлено движение троллейбусного маршрута №25.
Остальные троллейбусные маршруты Нижнего Новгорода на данный момент работают в штатном режиме.
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