Движение трамвая №11 восстановлено в Нижнем Новгороде Общество

Движение трамвая №11 восстановили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Напомним, движение было приостановлено около 9 утра из-за большого скопления воды по маршруту движения.

До сих пор приостановлено движение трамваев по маршруту №417.

Рано утром было ненадолго приостановлено движение трамваев №6, движение было восстановлено, но в связи с неблагоприятными погодными условиями снова возможны изменения в движении, предупредили в ЦРТС.

Из-за подтопления улицы Кузбасской приостановлено движение троллейбусного маршрута №25.

Остальные троллейбусные маршруты Нижнего Новгорода на данный момент работают в штатном режиме.