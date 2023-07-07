Более 35 тысяч человек побывали на "Выкса-фестивале - 2023" Общество

Фото: ОМК

Благотворительный фонд "ОМК-Участие" и Объединенная металлургическая компания (ОМК) провели в Выксе традиционный - уже 13-й - фестиваль современной городской культуры "Выкса-фестиваль". В нём приняли участие более 35 тысяч человек.

Фестивальная программа была рассчитана на два уикенда, в неё вошло в общей сложности 46 культурных событий: концерты и перфомансы, театральные лаборатории, инклюзивные мастерские, паблик-арт и образовательные проекты.

Как рассказали в пресс-службе ОМК, за годы своего существования "Выкса-фестиваль" обрёл репутацию настоящего праздника современной городской культуры в Центральной России. В настоящее время он стал притягивает центром притяжения для тысяч талантливых художников, музыкантов и артистов различных жанров со всех уголков нашей страны, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Концертная программа в этом году включала выступления одних из лучших российских инди-исполнителей - таких как FAVLAV, Lovanda, Mirèle, Cream Soda, Наадя, Паша Артемьев. Их для участия в фестивале собрал музыкант и продюсер Kito Jempere.

Также в программу вошёл музыкальный перформанс "Почти у моря", на котором режиссёр Владиславс Наставшевс и композитор Иван Лубенников совместно с детским хором Выксы представили слушателям композиции на стихи русских поэтов ХХ века.

Одним из самых зрелищных событий фестиваля стала "Автофония" – симфония из звуков аудиосистем 40 автомобилей выксунского сообщества "Автозвук" и академической музыки, написанная композитором Олегом Гудачевым.

В рамках закрытия прошла масштабная вечеринка в парке культуры и отдыха,на которой выступил лидер российской электро-поп-группы Tesla Boy Антон Севидов.

Также в программу фестиваля также вошли два больших спортивных события: сплавы и забег-квест по городу с исследованием 20 главных арт-объектов Выксы. А на набережной Верхневыксунского пруда работала выставка современного искусства "Оранжерея", где были представлены работы участников арт-резиденции "Выкса" разных лет.

Как рассказала сооснователь "Выкса-фестиваля", председатель попечительского совета фонда "ОМК-Участие" Ирина Седых, это мероприятие - возможность прикоснуться к Выксе, к её уникальной культуре, атмосфере, людям.

"Каждый раз во время фестиваля возникает это удивительное творческое пространство для взаимодействия. Люди знакомятся, общаются, делятся эмоциями, проявляют себя в творчестве, по-настоящему меняя к лучшему окружающее их пространство. И когда видишь, как из года в год растёт число местных волонтёров, желающих делать фестиваль вместе с тобой, понимаешь, что проект нужен людям, и что делаем мы его не зря!", – отметила Ирина Седых,