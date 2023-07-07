"Единая Россия" прокомментировала инцидент с участием экс-мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Единая Россия" опубликовала заявление об инциденте с участием экс-мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова.

Сегодня в СМИ распространилась информация о том, что депутат избил свою бывшую жену.

В региональном отделении "Единой России" выразили уверенность в том, что правоохранительные органы разберутся во всех обстоятельствах и деталях произошедшего. Если противоправные действия депутата получат подтверждение, то со стороны партии будут приняты все необходимые решения по нахождению его в партийных рядах.

"Позиция партии остается неизменной - вне зависимости от заслуг, положения, статуса противоправные действия и проступки недопустимы, заслуживают самого жесткого осуждения и соответствующей реакции. Она, безусловно, будет дана после объективного и всестороннего разбирательства", - говорится в сообщении.

Напомним, Вадим Булавинов возглавлял Нижний Новгород с 2002 по 2010 год.