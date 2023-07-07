Синоптики прогнозируют нежаркую середину июля в Нижегородской области Общество

Фото: Светлана Шуга

Средняя декадная температура воздуха в период с 11 по 20 июля в Нижегородской области будет ниже, чем средние многолетние значения, предупредили в Верхне-Волжском УГМС. Согласно информации, в середине июля она составит +16...+18° при климатической норме +19...+21°.

Как рассказала пресс-секретарь ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева, в минувшие выходные на территорию Нижегородской области пришли обильные дожди, которые принёс активный южный циклон. За двое суток во многих районах выпала месячная норма осадков от 65 до 90 мм, а местами даже более 100 мм.

Локально в регионе прошли очень сильные дожди, которые относятся к опасному природному явлению, когда за за половину суток выпадает не менее 50 мм осадков.

Ольга Мокеева отметила, что в Заречной части Нижнего Новгорода был побит рекорд XXI века, установленный ещё в середине июля 2004 года: днём 10 июля зарегистрировано почти 120% месячной нормы осадков.

А самым дождливым в современной истории Нижнего Новгорода был июль 1989 года, за который выпало три месячные нормы осадков – более 200 мм.

12 июля, по прогнозам синоптиков, ситуация стабилизируется, но на фоне пониженного атмосферного давления вероятность кратковременных дождей (от небольших до умеренных) сохранится.