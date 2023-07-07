Минград утвердил схему новой дороги на Стрелке в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минград утвердил схему новой дороги на Стрелке в Нижнем Новгороде. Документ опубликован на сайте министерства.

Согласно информации, двухполосная дорога соединит улицы Совнаркомовскую и Стрелка.

Ее протяженность составит почти 163 метра, ширина - 7 метров. Расчетная скорость движения по дороге составляет от 30 до 50 км/ч.

Также будут построены ливневая канализация протяженностью 252 метра и сети наружного освещения протяженностью 433 метра.

Напомним, в 2022 году в бюджет Нижнего Новгорода на строительство этой дороги было заложено 72,1 млн рублей.