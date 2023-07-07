Летняя программа на Нижегородской ярмарке
Строительство Южного обхода Арзамаса близится к завершению
Общественный транспорт пойдёт по-новому из-за строительства метро
Бригада скорой медицинской помощи ЦРБ Арзамаса стала лучшей в области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Новости партнеров

Кошачий банкет: как выбрать идеальный корм для вашей кошки

12 июля 2023 12:24  [54]

При выборе корма для нашей любимой кошки мы хотим быть уверены в его качестве и соответствии питательным потребностям нашего питомца. Ведь правильное питание является основой здоровья и благополучия наших мурлык. 

Учитывайте возраст и особенности вашей кошки

Возраст и особенности питомца являются важными факторами при выборе корма. Котята требуют специального питания, богатого белками и питательными веществами для их активного роста и развития. Взрослому животному необходимо поддерживать здоровье и вес, поэтому выбор корма для кошек должен учитывать их особенности. Для стареющих кошек могут потребоваться специальные корма, которые помогут снизить риск различных возрастных заболеваний.

Определите потребности вашей кошки

Каждая кошка уникальна, и ее питательные потребности могут различаться. Разные породы, размеры, уровень активности и состояние здоровья требуют соответствующего питания. Некоторые кошки могут иметь пищевые аллергии или пищевую непереносимость, поэтому выбор корма должен быть основан на их индивидуальных потребностях. Если у вас есть сомнения или вопросы, лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Читайте состав и качество корма

Состав корма - ключевой фактор при выборе и оценке его качества. Обратите внимание на список ингредиентов и содержание основных питательных компонентов, таких как белки, жиры, углеводы и витамины. Высококачественные корма должны содержать качественные источники белка, минимум заполнителей и лишнего сахара. Избегайте вариантов, в составе которых указаны искусственные красители, ароматизаторы и консерванты.

Учитывайте форму корма

Корм для кошек предлагается в различных формах: сухой, влажный и полувлажный. Каждая из них имеет свои преимущества и особенности. Сухой корм удобен в использовании и имеет длительный срок годности. Влажный корм содержит больше влаги и может быть полезен для кошек с проблемами питьевого режима или мочевым аппаратом. Полувлажный корм сочетает преимущества обоих форм. Выбор формы корма может зависеть от предпочтений вашей кошки и рекомендаций ветеринара.

Постепенное введение нового корма

При смене корма для кошки важно постепенно вводить новый корм, чтобы избежать пищевых расстройств. Начните с небольшого количества нового корма, добавляя его к обычному корму, и постепенно увеличивайте долю нового корма в рационе. Обратите внимание на реакцию вашей кошки на новый корм и при необходимости проконсультируйтесь с ветеринаром.

Реклама. ООО "Заповедник-Центр". zapovednik96.ru  Kra247Bha 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023
07 июля 2023 23:18Открытие кинофестиваля "Горький fest - 2023"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph