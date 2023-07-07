МегаФон разогнал 4G на Гребном канале Общество

На одном из самых популярных пляжей Нижнего Новгорода оператор повысил скорость мобильного интернета на 15-20%. Кроме того, благодаря строительству нового телеком-оборудования, увеличилась зона покрытия, поэтому серфить теперь можно одновременно по водной глади Волги и в Сети.

Технические специалисты МегаФона завершили работы по строительству и модернизации телеком-объектов в Нижегородском районе областного центра. Один из них находится на набережной Гребного канала — в популярном у нижегородцев месте летнего отдыха.

Водоем для гребного спорта на Волге был создан искусственно в 1976 году. Благодаря дамбе, сооруженной между берегом и островом Печерские пески, здесь практические нет течения, а температура воды заметно выше, чем в реке, что является весомой причиной для пляжного отдыха. Также привлекает горожан благоустроенная территория и удобное месторасположение, добраться до Гребного канала от центра города можно пешком за 20 минут.

Максимальная скорость передачи данных в среднечастотном диапазоне может достигать 75 Мбит/с. Смартфон, планшет или USB-модем теперь будет автоматически переключаться на работу, если уровень сигнала традиционной сети станет ниже определенного значения. Таким образом, абонент МегаФона всегда обслуживается сетью с наилучшей скоростью мобильного интернета.

"Нижегородцы и гости столицы региона в любую погоду выбирают городские набережные в качестве места активного отдыха и прогулок, и мы готовы порадовать отдыхающих. Дополнительный слой сети улучшил работу мобильного интернета внутри помещений с толстыми стенами, а такие как раз имеются на набережной Гребного канала, и включил поддержку LTE в старых моделях некоторых смартфонов. Кроме того, до 20% увеличилась зона покрытия и скорость интернета", — говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

В Нижнем Новгороде также улучшены параметры сети на улицах Ростислава Алексеева, Радио, Генерала Ивлиева и на Московском шоссе.

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