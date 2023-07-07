Пожар происходит на территории производства "Сибура" в Дзержинске Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожар происходит на территории промзоны в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре на Автозаводском шоссе, 65 поступило в 14:05. В этом здании находится производство окиси этилена и гликолей "Сибур-Нефтехима".

Спасатели уже провели эвакуацию. Жертв и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

В тушении пожара задействовано 22 единицы техники и 72 человека.

Как сообщили в пресс-службе "Сибура", угрозы жизни и здоровью населения нет. Производство было приостановлено, ведется мониторинг состояния атмосферного воздуха.