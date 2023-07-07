Пожар происходит на территории производства "Сибура" в Дзержинске

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Пожар происходит на территории промзоны в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре на Автозаводском шоссе, 65 поступило в 14:05. В этом здании находится производство окиси этилена и гликолей "Сибур-Нефтехима".
Спасатели уже провели эвакуацию. Жертв и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.
В тушении пожара задействовано 22 единицы техники и 72 человека.
Как сообщили в пресс-службе "Сибура", угрозы жизни и здоровью населения нет. Производство было приостановлено, ведется мониторинг состояния атмосферного воздуха.
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