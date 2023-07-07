Пациент устроил поджог в палате Кулебакской ЦРБ

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В центральной районной больнице Кулебак сегодня произошло ЧП: возгорание в одной из палат терапевтического отделения. О данной ситуации рассказал глава регионального Минздрава давид Мелик-Гусейнов.
По его словам, один из пациентов осуществил поджог, в результате которого пострадал один человек.
Согласно информации, предоставленной ведомством, в ЦРБ была своевременно проведена эвакуация, возгорание потушено подразделением пожарной охраны.
В настоящий момент учреждение работает в штатном режиме. По факту произошедшего в проводится проверка.
"Благодарим персонал больницы и сотрудников пожарной службы за оперативное реагирование и слаженную работу", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
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