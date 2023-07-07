Пациент устроил поджог в палате Кулебакской ЦРБ Происшествия

Фото: с сайта kulebaki.ru

В центральной районной больнице Кулебак сегодня произошло ЧП: возгорание в одной из палат терапевтического отделения. О данной ситуации рассказал глава регионального Минздрава давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, один из пациентов осуществил поджог, в результате которого пострадал один человек.

Согласно информации, предоставленной ведомством, в ЦРБ была своевременно проведена эвакуация, возгорание потушено подразделением пожарной охраны.

В настоящий момент учреждение работает в штатном режиме. По факту произошедшего в проводится проверка.

"Благодарим персонал больницы и сотрудников пожарной службы за оперативное реагирование и слаженную работу", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.