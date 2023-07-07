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Общество

Нижегородская областная организация Всероссийского общества инвалидов отметила 35-летний юбилей

12 июля 2023 17:32  [34] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Нижегородская областная организация "Всероссийского общества инвалидов" им Александра Невского 12 июля отметила 35-летний юбилей.

В торжественном мероприятии приняли участие министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых, зампредседателя ЗСНО Владислав Егоров, зампредседателя Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев, нижегородский омбудсмен Оксана Кислицына, уполномоченный по правам ребёнка Маргарита Ушакова, председатель постоянной комиссии городской Думы по соцполитике Инна Ванькина, а также представители религиозных конфессий и общественных организаций.

С юбилеем представителей организации поздравил Герой Советского Союза Валерий Бурков (с 2016 года – монах Киприан), который стоял у истоков создания Всероссийского общества инвалидов и Координационного совета по делам инвалидов при президенте РФ.

По словам председателя НОО ООО "ВОИ" Эдуарда Житухина, сейчас региональная организация объединяет более 80 тысяч человек, которые активно взаимодействуют с другими филиалам,том числе в ДНР и ЛНР.

Николай Сатаев, который уже более 25 лет сотрудничает с членами Канавинской районной организации "ВОИ", отметил, что Эдуард Житухин за треть века выстроил эффективную систему общественной поддержки граждан с ограниченными возможностями здоровья.

"Я прошёл большой путь вместе с теми людьми, которые работают в этой организации. Мы находимся в постоянном взаимодействии – и в горе, когда нужна какая-то помощь, поддержка, и в радости. Мы всегда находим взаимопонимание. Люди с инвалидностью – пример для многих из нас, ведь они сильны духом и каждый день преодолевают многое", – добавил зампредседателя Гордумы.

От имени председателя Думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева Николай Сатаев вручил руководителям районных отделений организации Благодарственные письма, а также юбилейную медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода" и сертификат на приобретение канцелярских принадлежностей для нужд организации.

Игорь Седых, в свою очередь, подчеркнул, что за время работы нижегородское отделение ВОИ выстроило чёткую систему взаимодействия с правительством региона, в том числе с Минсоцполитики, что позволило сделать значительные шаги по защите прав и интересов инвалидов.

"Ведётся целенаправленная работа по реализации программ социальной поддержки. В регионе 8% населения – это люди с инвалидностью, и очень важно, чтобы они чувствовали поддержку, имели возможность реализовать себя в самых разных сферах жизни – спорте, творчестве, предпринимательстве. Во многом воплотить их мечты и планы в реальность помогают наши совместные с организацией программы. Впереди у нас ещё много проектов, направленных на повышение качества жизни людей с инвалидностью", – сказал министр.

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Теги:
Гордума Инвалиды Юбилеи и праздники
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