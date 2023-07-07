Итоги возгорания в Дзержинске: действовали слаженно, ликвидировали быстро

Днем 12 июля на производстве окиси этилена и гликолей "Сибур-Нефтехима" в Дзержинске Нижегородской области произошло возгорание. Об этом стало известно сначала из социальных сетей – водители проезжавших мимо автомобилей заметили дым, на видео попало и открытое пламя.
В пресс-службе компании отметили, что с огнём справились быстро, пострадавших нет. "Не было и взрыва, о котором сообщили некоторые СМИ, несмотря на оперативные комментарии предприятия и МЧС. Правда, само производство пришлось временно остановить, а работники завода были распущены по домам", - добавил собеседник агентства.
Практически сразу же на место прибыли сотрудники служб экстренного реагирования – пожарная часть ОПО-2, обслуживающая предприятие, находится прямо за заводским забором. Как всегда в таких случаях, были подтянуты дополнительные силы и средства – всего в ликвидации возгорания приняли участие более 20 единиц техники и свыше 70 огнеборцев. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров, примерно, как трёхкомнатная квартира, тем не менее, предприятие – опасный производственный объект, поэтому возгоранию был присвоен третий номер. За час открытое возгорание ликвидировали.
"Благодаря слаженности и оперативности действий служб предприятия и МЧС открытое возгорание на производстве окиси этилена и гликолей "Сибур-Нефтехима" ликвидировано", - сообщили в пресс-службе предприятия.
После этого ещё долгое время проливали водой территорию, где произошло возгорание – надо было охладить технологическую установку.
О слаженности действий непосредственно на месте события рассказал и первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Дмитрий Саенко. "Грамотная организация тушения первыми подразделениями и специалистами "Сибур-Нефтехима", которые организовали проведение определенных технологических мероприятий, максимально быстро позволили снять угрозу", - пояснил он.
На место происшествия прибыли руководители завода, заместитель губернатора Пётр Банников, глава Дзержинска Иван Носков. Как отметил мэр города химиков, лаборатория МБУ "Инженерно-экологическая служба Дзержинска" провела заборы проб воздуха на пересечении улицы Науки и Автозаводского шоссе рядом с промзоной. Превышений ПДК вредных веществ выявлено не было. Передвижная эколаборатория компании провела замеры на границе санитарно-защитной зоны "Сибур-Нефтехима". К счастью, тревоги, озвученные в социальных сетях и телеграмм-каналах, не подтвердились.
Результаты исследования воздуха на границе санитарно-защитной зоны "Сибур-Нефтехима", выполненные экологической лабораторией компании.
|
№ п/п
|
Определяемый показатель
|
Результат измерения
|
ПДК максимально разовые
|
Ед. изм.
|
1
|
Углерода оксид
|
0,536
|
5
|
Мг/м³
|
2
|
Азота оксид
|
0,03
|
0,4
|
Мг/м³
|
3
|
Азота диоксид
|
0,061
|
0,2
|
Мг/м³
|
4
|
Сера диоксид
|
0,0327
|
0,5
|
Мг/м³
|
5
|
Бензол
|
0
|
0,3
|
Мг/м³
|
6
|
Толуол
|
0
|
0,6
|
Мг/м³
|
7
|
Ортоксилол
|
0,012
|
0,3
|
Мг/м³
|
8
|
Параксилол
|
0,031
|
0,3
|
Мг/м³
|
9
|
Смесь предельных углеводородов С1Н4 - С5Н12
|
4,134
|
50
|
Мг/м³
|
10
|
Смесь предельных углеводородов С6Н14 – С10Н22
|
0
|
50
|
Мг/м³
В настоящее время причины и обстоятельства случившегося продолжают выясняться. Ситуацию держат на контроле компетентные органы.
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