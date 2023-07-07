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Итоги возгорания в Дзержинске: действовали слаженно, ликвидировали быстро

12 июля 2023 21:35  [116] Общество

Днем 12 июля на производстве окиси этилена и гликолей "Сибур-Нефтехима" в Дзержинске Нижегородской области произошло возгорание. Об этом стало известно сначала из социальных сетей – водители проезжавших мимо автомобилей заметили дым, на видео попало и открытое пламя.

В пресс-службе компании отметили, что с огнём справились быстро, пострадавших нет. "Не было и взрыва, о котором сообщили некоторые СМИ, несмотря на оперативные комментарии предприятия и МЧС. Правда, само производство пришлось временно остановить, а работники завода были распущены по домам", - добавил собеседник агентства.

Практически сразу же на место прибыли сотрудники служб экстренного реагирования – пожарная часть ОПО-2, обслуживающая предприятие, находится прямо за заводским забором. Как всегда в таких случаях, были подтянуты дополнительные силы и средства – всего в ликвидации возгорания приняли участие более 20 единиц техники и свыше 70 огнеборцев. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров, примерно, как трёхкомнатная квартира, тем не менее, предприятие – опасный производственный объект, поэтому возгоранию был присвоен третий номер. За час открытое возгорание ликвидировали.

"Благодаря слаженности и оперативности действий служб предприятия и МЧС открытое возгорание на производстве окиси этилена и гликолей "Сибур-Нефтехима" ликвидировано", - сообщили в пресс-службе предприятия.

После этого ещё долгое время проливали водой территорию, где произошло возгорание – надо было охладить технологическую установку.

О слаженности действий непосредственно на месте события рассказал и первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Дмитрий Саенко. "Грамотная организация тушения первыми подразделениями и специалистами "Сибур-Нефтехима", которые организовали проведение определенных технологических мероприятий, максимально быстро позволили снять угрозу", - пояснил он.

На место происшествия прибыли руководители завода, заместитель губернатора Пётр Банников, глава Дзержинска Иван Носков. Как отметил мэр города химиков, лаборатория МБУ "Инженерно-экологическая служба Дзержинска" провела заборы проб воздуха на пересечении улицы Науки и Автозаводского шоссе рядом с промзоной. Превышений ПДК вредных веществ выявлено не было. Передвижная эколаборатория компании провела замеры на границе санитарно-защитной зоны "Сибур-Нефтехима". К счастью, тревоги, озвученные в социальных сетях и телеграмм-каналах, не подтвердились.

Результаты исследования воздуха на границе санитарно-защитной зоны "Сибур-Нефтехима", выполненные экологической лабораторией компании.

№ п/п

Определяемый показатель

Результат измерения

ПДК максимально разовые

Ед. изм.

1

Углерода оксид

0,536

5

Мг/м³

2

Азота оксид

0,03

0,4

Мг/м³

3

Азота диоксид

0,061

0,2

Мг/м³

4

Сера диоксид

0,0327

0,5

Мг/м³

5

Бензол

0

0,3

Мг/м³

6

Толуол

0

0,6

Мг/м³

7

Ортоксилол

0,012

0,3

Мг/м³

 8

Параксилол

0,031

0,3

Мг/м³

9

Смесь предельных углеводородов С1Н4 - С5Н12

4,134

50

Мг/м³

10

Смесь предельных углеводородов С6Н14 – С10Н22

0

50

Мг/м³

В настоящее время причины и обстоятельства случившегося продолжают выясняться. Ситуацию держат на контроле компетентные органы.

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Теги:
Завод Пожар Промышленность
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