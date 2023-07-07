Итоги возгорания в Дзержинске: действовали слаженно, ликвидировали быстро Общество

Днем 12 июля на производстве окиси этилена и гликолей "Сибур-Нефтехима" в Дзержинске Нижегородской области произошло возгорание. Об этом стало известно сначала из социальных сетей – водители проезжавших мимо автомобилей заметили дым, на видео попало и открытое пламя.

В пресс-службе компании отметили, что с огнём справились быстро, пострадавших нет. "Не было и взрыва, о котором сообщили некоторые СМИ, несмотря на оперативные комментарии предприятия и МЧС. Правда, само производство пришлось временно остановить, а работники завода были распущены по домам", - добавил собеседник агентства.

Практически сразу же на место прибыли сотрудники служб экстренного реагирования – пожарная часть ОПО-2, обслуживающая предприятие, находится прямо за заводским забором. Как всегда в таких случаях, были подтянуты дополнительные силы и средства – всего в ликвидации возгорания приняли участие более 20 единиц техники и свыше 70 огнеборцев. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров, примерно, как трёхкомнатная квартира, тем не менее, предприятие – опасный производственный объект, поэтому возгоранию был присвоен третий номер. За час открытое возгорание ликвидировали.

"Благодаря слаженности и оперативности действий служб предприятия и МЧС открытое возгорание на производстве окиси этилена и гликолей "Сибур-Нефтехима" ликвидировано", - сообщили в пресс-службе предприятия.

После этого ещё долгое время проливали водой территорию, где произошло возгорание – надо было охладить технологическую установку.

О слаженности действий непосредственно на месте события рассказал и первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Дмитрий Саенко. "Грамотная организация тушения первыми подразделениями и специалистами "Сибур-Нефтехима", которые организовали проведение определенных технологических мероприятий, максимально быстро позволили снять угрозу", - пояснил он.

На место происшествия прибыли руководители завода, заместитель губернатора Пётр Банников, глава Дзержинска Иван Носков. Как отметил мэр города химиков, лаборатория МБУ "Инженерно-экологическая служба Дзержинска" провела заборы проб воздуха на пересечении улицы Науки и Автозаводского шоссе рядом с промзоной. Превышений ПДК вредных веществ выявлено не было. Передвижная эколаборатория компании провела замеры на границе санитарно-защитной зоны "Сибур-Нефтехима". К счастью, тревоги, озвученные в социальных сетях и телеграмм-каналах, не подтвердились.

Результаты исследования воздуха на границе санитарно-защитной зоны "Сибур-Нефтехима", выполненные экологической лабораторией компании.

№ п/п Определяемый показатель Результат измерения ПДК максимально разовые Ед. изм. 1 Углерода оксид 0,536 5 Мг/м³ 2 Азота оксид 0,03 0,4 Мг/м³ 3 Азота диоксид 0,061 0,2 Мг/м³ 4 Сера диоксид 0,0327 0,5 Мг/м³ 5 Бензол 0 0,3 Мг/м³ 6 Толуол 0 0,6 Мг/м³ 7 Ортоксилол 0,012 0,3 Мг/м³ 8 Параксилол 0,031 0,3 Мг/м³ 9 Смесь предельных углеводородов С1Н4 - С5Н12 4,134 50 Мг/м³ 10 Смесь предельных углеводородов С6Н14 – С10Н22 0 50 Мг/м³

В настоящее время причины и обстоятельства случившегося продолжают выясняться. Ситуацию держат на контроле компетентные органы.