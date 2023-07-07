Большая перекладка тепловых сетей в Дзержинске проходит по графику Общество

Фото: Т Плюс

Масштабная реконструкция тепловых сетей в Дзержинске компанией "Т Плюс" проходит в соответствии с графиком. В ходе состоявшего 12 июля рабочего объезда директор Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Фролов, глава Дзержинска Иван Носков и технический директор – главный инженер Дзержинских тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс" Алексей Семянов проконтролировали проведение работ на ряде участков тепловых магистралей.

На улице Попова проходит реконструкция участка обратного трубопровода магистральной тепловой сети протяженностью 2,9 км (в однотрубном исчислении) с диаметром трубы Ду 700 мм. На улице Октябрьской меняют участок тепломагистрали Ду 700 мм протяженностью 2,5 км. В свою очередь на улице Панфиловцев проводится техническое перевооружение магистрального трубопровода теплоснабжения длиной 0,5 км и диаметром 500 мм.

Всего в текущем году "Т Плюс" проводит в Дзержинске замену 22,5 км трубопроводов тепловых сетей, включая 14 км магистральных. По состоянию на 10 июля работы завершены на 36 участках из 119. Для перекладок компания использует предварительно изолированные трубы с системой оперативно-диспетчерского контроля. Горячее водоснабжение потребителей на время проведения работ осуществляется по временным схемам. Подача теплоносителя на все объекты будет обеспечена до начала отопительного сезона.

"Сегодняшняя масштабная реконструкция – важнейший вклад на долгие десятилетия вперед в стабильную, безаварийную работу системы теплоснабжения города. Важно, что такой значительный объем работ по всему городу ведется с соблюдением графика. Прошу дзержинцев с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с реконструкцией теплосетей", - отметил Иван Носков.

Общий объем вложений в подготовку системы теплоснабжения Дзержинска к отопительному сезону 2023/24 гг. составит 1,8 млрд рублей.

"Компания ежегодно наращивает инвестиции в реконструкцию и развитие тепловых сетей Дзержинска. Рекордные объемы замены трубопроводов в этом году стали возможными благодаря сотрудничеству с Фондом развития территорий, с которым "Т Плюс" заключила два соглашения о софинансировании проектов реконструкции теплосетевой инфраструктуры Нижегородской области. Программа, которую мы называем большой перекладкой, направлена на улучшение качества и надежности теплоснабжения жителей города, на то, чтобы обеспечить в их домах максимум комфорта", – подчеркнул Александр Фролов.