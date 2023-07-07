#ГастросетНижний в ресторанах Нижнего Новгорода
Полное перекрытие площади Свободы с 8 июля
Программа по профилактике и лечению рака в Нижегородской области
Пять кандидатов выдвинуто на выборы губернатора Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
13 июля 2023 10:16  [45] Дом первых руководителей ВНИИЭФ в Сарове планируется изъять у собственника
13 июля 2023 09:54  [52] Судебные приставы в Семёновском районе обязали пасечника перенести ульи с пчёлами, которые мешали соседке
13 июля 2023 09:26  [107] Свет и ГВС точечно отключат в семи районах Нижнего Новгорода 13 июля
12 июля 2023 21:35  [309] Итоги возгорания в Дзержинске: действовали слаженно, ликвидировали быстро
12 июля 2023 19:11  [206] Большая перекладка тепловых сетей в Дзержинске проходит по графику
12 июля 2023 17:56  [261] Новый закон обяжет банки возвращать клиентам похищенные с их счетов деньги
12 июля 2023 17:43  [286] Превышения количества вредных веществ в воздухе после пожара на производстве "Сибура" в Дзержинске не выявлено
12 июля 2023 17:32  [260] Нижегородская областная организация Всероссийского общества инвалидов отметила 35-летний юбилей
12 июля 2023 17:18  [237] Более 1,1 млн кв. м жилья введено в эксплуатацию в Нижегородской области за 6 месяцев 2023 года
12 июля 2023 16:47  [280] Первые нижегородские специалисты стали официальными операторами БПЛА
Общество

Большая перекладка тепловых сетей в Дзержинске проходит по графику

12 июля 2023 19:11  [206] Общество

Фото: Т Плюс

Масштабная реконструкция тепловых сетей в Дзержинске компанией "Т Плюс" проходит в соответствии с графиком. В ходе состоявшего 12 июля рабочего объезда директор Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Фролов, глава Дзержинска Иван Носков и технический директор – главный инженер Дзержинских тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс" Алексей Семянов проконтролировали проведение работ на ряде участков тепловых магистралей.

На улице Попова проходит реконструкция участка обратного трубопровода магистральной тепловой сети протяженностью 2,9 км (в однотрубном исчислении) с диаметром трубы Ду 700 мм. На улице Октябрьской меняют участок тепломагистрали Ду 700 мм протяженностью 2,5 км. В свою очередь на улице Панфиловцев проводится техническое перевооружение магистрального трубопровода теплоснабжения длиной 0,5 км и диаметром 500 мм.

Всего в текущем году "Т Плюс" проводит в Дзержинске замену 22,5 км трубопроводов тепловых сетей, включая 14 км магистральных. По состоянию на 10 июля работы завершены на 36 участках из 119. Для перекладок компания использует предварительно изолированные трубы с системой оперативно-диспетчерского контроля. Горячее водоснабжение потребителей на время проведения работ осуществляется по временным схемам. Подача теплоносителя на все объекты будет обеспечена до начала отопительного сезона.

"Сегодняшняя масштабная реконструкция – важнейший вклад на долгие десятилетия вперед в стабильную, безаварийную работу системы теплоснабжения города. Важно, что такой значительный объем работ по всему городу ведется с соблюдением графика. Прошу дзержинцев с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с реконструкцией теплосетей", - отметил Иван Носков.

Общий объем вложений в подготовку системы теплоснабжения Дзержинска к отопительному сезону 2023/24 гг. составит 1,8 млрд рублей.

"Компания ежегодно наращивает инвестиции в реконструкцию и развитие тепловых сетей Дзержинска. Рекордные объемы замены трубопроводов в этом году стали возможными благодаря сотрудничеству с Фондом развития территорий, с которым "Т Плюс" заключила два соглашения о софинансировании проектов реконструкции теплосетевой инфраструктуры Нижегородской области. Программа, которую мы называем большой перекладкой, направлена на улучшение качества и надежности теплоснабжения жителей города, на то, чтобы обеспечить в их домах максимум комфорта", – подчеркнул Александр Фролов.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т Плюс Теплоснабжение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023
07 июля 2023 23:18Открытие кинофестиваля "Горький fest - 2023"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph