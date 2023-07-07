ФоРГО назвал топ регионов России с самыми платежеспособными заемщиками Экономика

Фонд развития гражданского общества продолжает комплексное исследования социально-экономической жизни российского общества. В этот раз предметом внимания стал индекс кредитоспособности населения регионов РФ.

Как сообщает пресс-служба Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества, показатель закредитованности является одним из значимых индикаторов финансового благополучия населения. Чем выше кредитная нагрузка, тем труднее жителям финансировать свои повседневные потребности.

Но степень неблагополучия в отношении закредитованности определяется не только суммами кредитов на душу экономически активного или всего населения. Есть еще иные факторы: уровень месячных заработных плат, стоимость жизни, суммы просроченных займов, виды кредитов.

Сопоставление перечисленных официальных данных позволяет с достаточной степенью достоверности определить сколько минимальных региональных "минимальных стоимостей жизни" (фиксированных наборов товаров и услуг) содержит свободная от погашения долговых обязательств часть среднемесячной зарплаты.

Приобретение товаров длительного пользования (жилья, автомобилей, сложной бытовой техники) за счет заемных средств обычно бывает оправданным. Но когда погашение кредитов создает угрозу текущему потреблению, то такие займы негативны.

Проведенное ФоРГО исследование выявило, что первые десять мест по индексу кредитоспособности населения по состоянию на 1 мая 2023 году занимают следующие регионы: Ямало-Ненецкий АО, Москва, Чукотский АО, Ненецкий АО, Магаданская обл., Ханты-Мансийский АО – Югра, Сахалинская обл., Республика Саха (Якутия), Санкт-Петербург, Иркутская и Магаданская области.

Глава ФоРГО Константин Костин, комментируя полученные результаты отметил, что лидерами рейтинга являются те регионы, в которых уровень зарплаты высок. "Очевидно, что там проживает более кредитоспособное население. Однако несмотря на то, что у нас свыше 40 млн. человек имеют займы, в России нет ни одного региона, где после уплаты кредита у граждан остается сумма меньше прожиточного минимума", – подчеркнул в заключение эксперт.

Подробно с методикой и результатами исследования можно познакомиться здесь: http://civilfund.ru/mat/view/149