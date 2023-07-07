Свет и ГВС точечно отключат в семи районах Нижнего Новгорода 13 июля Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 13 июля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 ограничат подачу электроэнергии на ул. Адмирала Васюнина м многоквартирных домах № 4/1, 4/2, 4/3, 5/3; ул. Балхашской, 7, 9, 14, 18, 18, 2/12; на Высоковском проезде, 5, 7, 7а, 9а, 9, 11/1; ул. Родниковой, 70, 72, 74, 80, 80б, 82, 84, 97, 99, 105, 107, 105/1, 107/2; ул. Розанова, 3-12, 14; ул. Стеклова, 3, 5-13, 16-22, 24, 26, 6/1, 6/2, 14/9, 14/9, 15/101.

С 9:00 до 18:00 будет отключен свет на улице Бекетова в домах № 1а, 1б, 1, 23, 23а, 25, 25б, 27б, 27а, 65, 69; ул. Головнина, 41; ул. Чукотской, 38; ул. Юбилейной, 13а, 14а.

В Нижегородском районе будут обесточены дома по ул. Большой Печерской - № 12в, 14б, 14, 16, 16а, 16в, 18; ул. Ильинской - №51; ул. Минина - № 15а, 17, 22; ул. Нижегородской - №4; в Плотничном переулке - № 38; по ул. Семашко - № 5, 5а.

В Московском районе с 9:00 до 17:00 без электричества останутся дома на ул. Левинка, 1, 30, 35-44

В Сормовском районе с 9:00 до 16:00 отключения света запланированы на ул. Землячки, 1, 3-13, 15; ул. Стекольной, 1-11; ул Ужгородской, 1-8, 10, 12, 14, 16, 18.

Кроме того, с 9:00 до 15:00 будет отключена горячая вода на ул.Победной в домах № 14, 17, 17/1, 17/2.

В Автозаводском районе отключение электричества снова будет производиться с 8:30 до 14:00 на ул. Космической в домах № 56, 58, 60.

В Ленинском районе с 10:00 до 17:00 свет отключат по адресам: ул. Снежная, 22-70 (четн.), 71, 72, 74, 76, 7820/1, 20/48; ул. Вязовская, 2а; ул. Кировская, 46, 50, 67, 68, 69; ул. Краснознамённая, 1а, 1б, 1; ул. Молодая Гвардия, 29, 31-44, 50, 52, 54, 56.

В Канавинском районе ограничения в подаче электроэнергии запланированы с 9:00 до 15:00 на ул.Пролетарской в многоквартирных домах № 10, 12.