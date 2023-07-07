Программа по профилактике и лечению рака в Нижегородской области
Сдвоенные "Ласточки" на маршруте Нижний Новгород - Киров
Нижегородские детсады - в топ-100 лучших в России
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
13 июля 2023 10:16  [64] Дом первых руководителей ВНИИЭФ в Сарове планируется изъять у собственника
13 июля 2023 09:54  [65] Судебные приставы в Семёновском районе обязали пасечника перенести ульи с пчёлами, которые мешали соседке
13 июля 2023 09:26  [115] Свет и ГВС точечно отключат в семи районах Нижнего Новгорода 13 июля
12 июля 2023 21:35  [311] Итоги возгорания в Дзержинске: действовали слаженно, ликвидировали быстро
12 июля 2023 19:11  [211] Большая перекладка тепловых сетей в Дзержинске проходит по графику
12 июля 2023 17:56  [263] Новый закон обяжет банки возвращать клиентам похищенные с их счетов деньги
12 июля 2023 17:43  [288] Превышения количества вредных веществ в воздухе после пожара на производстве "Сибура" в Дзержинске не выявлено
12 июля 2023 17:32  [262] Нижегородская областная организация Всероссийского общества инвалидов отметила 35-летний юбилей
12 июля 2023 17:18  [239] Более 1,1 млн кв. м жилья введено в эксплуатацию в Нижегородской области за 6 месяцев 2023 года
12 июля 2023 16:47  [282] Первые нижегородские специалисты стали официальными операторами БПЛА
Общество

Судебные приставы в Семёновском районе обязали пасечника перенести ульи с пчёлами, которые мешали соседке

13 июля 2023 09:54  [65] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Судебные приставы обязали пасечника в Семёновском районе переместить более десятка ульев с пчёлами, которые мешали жить соседке-пенсионерке. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области.

Женщина обратилась в суд с просьбой избавить её от опасного соседства: постоянно летающие и жужжащие пчёлы досаждали дачнице: мешали заниматься домом и садом и уже не раз жалили. Суд встал на сторону пенсионерки и обязал пчеловода перенести ульи на расстояние не менее 10 м от границы земельного участка, принадлежащего соседке.

Судебный пристав вызвал владельца ульев на приём и предупредил о последствиях: за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера ему грозило привлечение к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ, а также исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей.

Хозяин пасеки пошёл на примирение с соседкой и перенёс ульи на безопасное расстояние.

Как уточнили в ГУФССП, таким образом решение суда было исполнено - и исполнительное производство окончено.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
пчеловодство Семеновский городской округ Судебные приставы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Открытие кинофестиваля Горький fest - 2023
07 июля 2023 23:18Открытие кинофестиваля "Горький fest - 2023"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph