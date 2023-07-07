Судебные приставы в Семёновском районе обязали пасечника перенести ульи с пчёлами, которые мешали соседке Общество

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Судебные приставы обязали пасечника в Семёновском районе переместить более десятка ульев с пчёлами, которые мешали жить соседке-пенсионерке. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области.

Женщина обратилась в суд с просьбой избавить её от опасного соседства: постоянно летающие и жужжащие пчёлы досаждали дачнице: мешали заниматься домом и садом и уже не раз жалили. Суд встал на сторону пенсионерки и обязал пчеловода перенести ульи на расстояние не менее 10 м от границы земельного участка, принадлежащего соседке.

Судебный пристав вызвал владельца ульев на приём и предупредил о последствиях: за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера ему грозило привлечение к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ, а также исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей.

Хозяин пасеки пошёл на примирение с соседкой и перенёс ульи на безопасное расстояние.

Как уточнили в ГУФССП, таким образом решение суда было исполнено - и исполнительное производство окончено.