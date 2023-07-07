Глеб Никитин: "Металлургия имеет колоссальное значение для развития региона и страны в целом" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил свое поздравление с Днем металлурга.

"Металлургия имеет колоссальное значение для развития региона и страны в целом. В Нижегородской области с этим видом деятельности связаны богатейшие традиции, которые удалось не просто сохранить, но и приумножить. В Нижнем Новгороде, Выксе, Кулебаках и многих другие городах региона такие предприятия успешно работают, модернизируются, реализуют новые крупные инвестиционные проекты.

Перед металлургами сегодня стоят важнейшие задачи в сфере импортозамещения и повышения качества продукции. От вашего труда зависит стабильное будущее большинства отраслей промышленности! Достижение всех целей невозможно без высококвалифицированных, талантливых, творческих сотрудников, которыми богат наш регион. Именно вы – душа каждого производства!

В профессиональный праздник желаю вам никогда не терять веры в себя и своё призвание! Счастья, здоровья и благополучия - вам и вашим близким!" - говорится в поздравлении.