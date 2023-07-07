Кратковременные отключения трансляции телерадиопрограмм в Нижегородской области ожидаются 17 июля Общество

Фото: РТРС

Плановая профилактика на радио и телевидении пройдёт 17 июля в Нижегородской области. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Согласно информации, в понедельник, 17 июля с 02:00 до 11:00 на радиотелевизионной станции "Нижний Новгород" проведут плановые профилактические работы.

В это время ожидаются перерывы трансляции 20 телевизионных и 3 радиоканалов цифрового эфирного телевидения, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций.

Также профилактические работы пройдут и на других региональных радиотелевизионных станциях: РТС "Арзамас", "Выкса". В связи с этим утром и днём возможны кратковременные отключения цифрового и аналогового эфирного телевизионного вещания, а также радиоэфира.

Кроме того, во время профилактических работ во всех пунктах эфирного вещания по области возможны перерывы трансляции аналогового телеканала ННТВ и "Радио Образ".

В региональном филиале РТРС отметили, что регулярное регламентное обслуживание, которое проводится во время профилактики, позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечить бесперебойную трансляцию.

Специалисты рассказали, что если после возобновления трансляции приём сигнала у телезрителей не восстановился автоматически, рекомендуется провести перезагрузку ТВ-приставки и повторный поиск каналов: это позволит "сбросить" накопленные ошибки программного обеспечения и восстановить приём.