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Четыре образовательно-производственных кластера появятся в Нижегородской области в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Согласно информации, четыре нижегородских колледжа были включены в федеральный проект "Профессионалитет".
Давид Мелик-Гусейнов отметил, что в 2024 году в Нижегородской области будет работать 10 кластеров, что является наибольшим показателем в России.
Так, в следующем году образовательно-производственные кластеры появятся в Дзержинском педагогическом колледже, Дзержинском химическом техникуме, Нижегородском радиотехническом колледже и Кулебакском металлургическом колледже.
Новые кластеры откроются в химической и металлургической промышленности, в отраслях радиоэлектроники и образования.
"Это значит, что студенты теперь не просто учатся, а с первых шагов становятся работниками предприятий. Качественное обучение и гарантированное трудоустройство - залог сильной экономики региона", - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.
Напомним, в 2023 году в Нижегородской области откроются три образовательно-производственных кластера.
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