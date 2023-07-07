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Общество

Четыре образовательно-производственных кластера появятся в Нижегородской области в 2024 году

13 июля 2023 13:07  [89] Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

Четыре образовательно-производственных кластера появятся в Нижегородской области в 2024 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, четыре нижегородских колледжа были включены в федеральный проект "Профессионалитет".

Давид Мелик-Гусейнов отметил, что в 2024 году в Нижегородской области будет работать 10 кластеров, что является наибольшим показателем в России.

Так, в следующем году образовательно-производственные кластеры появятся в Дзержинском педагогическом колледже, Дзержинском химическом техникуме, Нижегородском радиотехническом колледже и Кулебакском металлургическом колледже.

Новые кластеры откроются в химической и металлургической промышленности, в отраслях радиоэлектроники и образования.

"Это значит, что студенты теперь не просто учатся, а с первых шагов становятся работниками предприятий. Качественное обучение и гарантированное трудоустройство - залог сильной экономики региона", - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, в 2023 году в Нижегородской области откроются три образовательно-производственных кластера.

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Теги:
Образование Производство
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