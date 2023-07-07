Дома из бруса: преимущества и особенности

Многим людям нравятся деревянные дома. Был определенный промежуток времени, когда подобные дома не стоили и отдавали предпочтение каменным. Но сегодня натуральные материалы снова в моде. Дома из бруса недорого – это отличная возможность построить загородный дом из натурального дерева и при этом не отказываться от современного дизайна.

Специалисты возводят не просто деревянные коробки. Они строят стильные строения, которые могут похвастаться особой архитектурой, а также перенести нас в прошлое, когда из дерева возводили огромные дворцы. Однако, перед тем, как отдать предпочтение данному материалу, а также технологии, стоит изучить все нюансы и проконсультироваться со специалистами.

Почему дома из бруса сегодня пользуются спросом?

Дом из бруса обладает рядом достоинств. Поспорить с этим сложно, потому что люди, которые живут в таких домах, с уверенностью заявляют, что другого варианта им не нужно.

Строить дом из бруса или лучше подобрать какой-то другой строительный материал? Вопрос довольно сложный и перед тем, как окончательно определиться, стоит обратить внимание на основные плюсы данного строения. Например,

Дома из бруса выглядят красиво не только внутри, но и снаружи

Если посмотреть на дом из бруса, то складывается такое ощущение, что человек переносится в сказку, где все как-то по-особенному. Даже если это будет самый простой вариант.

Не стоит закрывать стены облицовочными материалами. Да и внутри не стоит проводить отделочные работы. Дерево позволяет создать комфортную и уютную атмосферу. В таком доме будет хорошо в любое время и при любых обстоятельствах. Каменные дома лишены подобного качества.

Дома из бруса экологичны

Данный критерий считается основным плюсом. Поспорить с этим сложно. Даже если дерево будет обрабатываться какими-то составами, оно не станет вредным элементом, который может стать причиной развития аллергии.

Нет лучше материала, чем дерево. И дело в том, что человек чувствует себя намного комфортнее именно в таком доме.

Однако, стоит помнить о том, что если древесина заражена грибком или развилась гниль, то дерево становится вредным.

Построить дом из бруса можно быстро и не прилагая особых усилий

Поставить сруб можно за короткий промежуток времени. Как показывает практика, на это ходит не больше 5-ти недель. Конечно, если не придется заливать фундамент или проводить какие-то сложные бетонные работы.

В случае, если специалисты рекомендуют подождать, пока произойдет усадка, то строительство может немного затянуться и приступить к дальнейшим работать получится примерно через год.

Реклама. ИП Цой Елена Александровна. ded-lesovik.ru Kra23XK2g