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Общество

Нижегородский доброволец: "Иду на СВО, чтобы сыновьям потом не пришлось воевать"

13 июля 2023 13:52  [112] Общество

Фото: Дом народного единства

Группа нижегородских добровольцев 12 июля отправилась в учебный центр для подготовки к участию в специальной военной операции. Заключили контракт и отправились к месту службы жители Нижнего Новгорода и других муниципалитетов региона.

Контрактники единодушно отметили, что откладывать участие в спецоперации дальше нельзя, пришло время объединиться и встать на защиту своей страны и своих семей.

"Иду на СВО, чтобы сыновьям потом не пришлось воевать. У меня мальчишки подрастают. Если я сейчас не пойду, и мы это дело не закончим, то мой старший сын пойдет воевать", - поделился доброволец из Нижнего Новгорода, у которого трое сыновей.

Перед отправкой, во время сбора, многие добровольцы успели познакомиться, некоторые – и сдружиться. Общие цели сближают, отметили контрактники, а спецоперация это - общее дело.

"Мужчины должны подняться и пойти на СВО. Я решил все быстро, в течение недели. Времени ждать уже нет", - сказал доброволец из Борского района.

"Кроме нас никто не защитит нашу страну, наши семьи. Вся надежда на нас. Надо идти. Я – ради жены, ребенка, матери. Они будут ждать нас с Победой и дождутся! Победа будет за нами!" - добавил контрактник из Тоншаева.

Будущие защитники отметили, что на заключение контракта у них ушло совсем немного времени, в среднем около двух дней. При этом многие еще и оформили трудоустройство на предприятиях, которые обеспечивают дополнительное стимулирование - единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей и ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей.

"Меня сейчас трудоустраивают. Я не знал об этой мере поддержки до заключения контракта. Это, конечно, будет хорошая помощь семье", - рассказал нижегородский доброволец, многодетный отец.

"Мне позвонили из военкомата, сказали, куда подъехать, чтобы оформить документы. Все сделали быстро. Жена будет получать дополнительные выплаты", - поделился контрактник из города Бор.

Теперь жителям районов Нижегородской области, которые заключают контракт на военную службу, во время оформления документов, до заключения военно-врачебной комиссии и отправки к месту прохождения службы, предоставляется еще и возможность размещения на ночь в общежитии в Нижнем Новгороде и получения горячего питания.

Отправку нижегородцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечил координационный центр поддержки военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства.

Напомним, что подробную информацию о службе по контракту можно узнать в Центре набора добровольцев по телефону 8 800-10-17-017 или на сайте: https://служувнн.рф/. В Центре подробно расскажут о формируемых подразделениях в Нижегородской области, предоставляемой амуниции, а также ответят на все вопросы о службе по контракту.

По контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает от 204 тысяч рублей в месяц и 195 тысяч рублей единовременно. Нижегородские добровольцы также трудоустраиваются на предприятия области с выплатой в размере 100 тысяч рублей единовременно и сохранением ежемесячной компенсации зарплаты в 50 тысяч рублей. Действующий в Нижегородской области военно-социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

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Теги:
Военные СВО
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