Сотрудники ОМК стали призёрами уникального индустриального полумарафона Спорт

Фото: Алексей Радченко

В минувшие выходные в Ленинградской области прошёл Усть-лужский полумарафон - единственный индустриальный полумарафон в России, проходящий на крупнейшей железнодорожной станции в Европе. В нём приняли участие 10 сотрудников выксунского завода ОМК.

Участникам на выбор было предложено несколько дистанций: 21 и 10 км для легкоатлетов, 21 км – для лыжероллеров.

Старт полумарафону дал гудок паровоза, а сами маршруты проходили вдоль железнодорожных путей, поездов, вагонов и через вагоноремонтные цеха.

Как рассказали в пресс-службе ОМК, нижегородские металлурги успешно преодолели свои дистанции, заняв призовые места и улучшив личные результаты.

Так, среди лыжероллеров второе место занял сотрудник выксунского предприятия Александр Фролов, а его коллега Александр Яшин стал третьим.

По итогам легкоатлетического забега на дистанции 21 ск в десятку лучших вошли Андрей Приуполин и Алексей Ермаков, а на дистанции 10 км - Игорь Куликов.

Участник лыжероллерного заезда Александр Яшин рассказал, что впервые на соревнованиях бежал дистанцию 21 км, тем более - по таким интересным локациям.

"Очень "порадовала" погода: через час начался сильный ливень и дальше можно было добираться буквально вплавь. Несмотря на все трудности мы успешно финишировали. Такие соревнования помогают выйти из зоны комфорта и проверить себя на прочность", – поделился он эмоциями.

Куратор спортивного направления ОМК в Выксе Сергей Матюков отметил, что недавно беговая команда ОМК стала самой быстрой на благотворительном полумарафоне в Нижнем Новгороде.

"Сегодня в числе призёров другие наши коллеги, которые занимаются лыжными гонками и показывают достойные результаты в лыжероллерном спорте. Компания всегда поддерживает стремления своих сотрудников и создает все условия для занятий спортом, призывая вести здоровый образ жизни", – подчеркнул Сергей Матюков.