"Единая Россия" дала старт ежегодной акции "Собери ребёнка в школу" Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

"Единая Россия" дала старт ежегодной акции "Собери ребёнка в школу", в ходе которой детей из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детей-инвалидов обеспечат рюкзаки со школьными принадлежностями. Особое внимание уделят детям участников СВО и детям из новых регионов.

"В прошлом году помощь к 1 сентября получили около 200 тысяч школьников по всей стране. Помочь детям, подарить им праздничное настроение перед Днем знаний может каждый. "Единая Россия" организует в регионах более 4 тысяч специальных пунктов приема школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря. Узнать адрес пункта можно будет в региональном отделении партии или партийной приемной. Также сбор всего необходимого пройдет в штабах общественной поддержки "Единой России", - сказала координатор партпроекта "Новая школа", первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова.

Как сообщил руководитель Нижегородской региональной общественной приемной партии Виктор Лунин, в прошлом году только со стороны приемной в нашей области помощь была оказана более 2,5 тыс. детей.

"Традиционно в преддверии 1 сентября наша партия проведет акцию "Собери ребёнка в школу". Вместе с представителями депутатского корпуса, партийного актива и предпринимательского сообщества приобретем для многодетных и малообеспеченных семей все самое необходимое для начала учебного года. Безусловно, отдельное внимание будет уделено семьям вынужденных переселенцев из Донбасса и семьям участников СВО. Мы также развернем пункты приема школьных принадлежностей на площадке местных приемных "Единой России" и Штаба общественной поддержки, куда любой желающий может принести необходимые школьные принадлежности для детей: канцелярские товары, школьные рюкзаки, наборы для детского творчества, спортивный инвентарь. Самое главное, чтобы накануне Дня знаний у ребят и их родителей было праздничное настроение, и каждый ребенок имел все необходимое для учебы, с радостью и интересом получал образование", - сказал Виктор Лунин.

Как отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, в новых регионах в прошлом году рюкзаки со всем необходимым получили более 40 тысяч школьников.

"В этом году мы также предоставим школьные наборы первоклассникам. Ребятам из малообеспеченных семей и многодетных. Получить их можно будет через сеть наших пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии в новых регионах, а также в пунктах оказания помощи, которые "Единая Россия" открыла вместе с фондом "Ридовка Помогает!" в Северодонецке и Лисичанске. Жителям, которые не смогут самостоятельно получить рюкзаки со школьными принадлежностями, их доставят наши волонтеры", - рассказал Александр Сидякин.

Также Алёна Аршинова отметила, что депутаты от "Единой России" вместе с родителями проведут мониторинг готовности пришкольных территорий и спортплощадок к началу учебного года.

"В прошлом году в таких проверках приняли участие 12 тысяч родителей. Они лично оценили качество проведенных работ по текущему и капитальному ремонту зданий, школьных столовых, благоустройство школьных территорий - они проводятся по народной программе партии. Депутаты в школах встречаются с родителями, педагогами и решают, какую помощь надо оказать школам для подготовки к новому учебному году", - рассказала координатор партпроекта.

Отделения партии в новых регионах также будут помогать образовательным учреждениям с обеспечением учебниками и художественной литературой для библиотек, оборудованием и инвентарем для актовых и спортивных залов, а волонтеры примут участие в уборке и озеленении пришкольных территорий.