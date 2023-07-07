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Звание "Молодая семья Молодёжной столицы" присуждено семье Чечеваткиных

13 июля 2023 16:21  [55] Общество

В Нижнем Новгороде впервые прошёл конкурс-фестиваль "Молодая семья Молодёжной столицы". В нём приняли участие 16 семей, сообщили в городском департаменте социальных коммуникаций и молодёжной политики.

Как рассказал директор департамента Артур Штоян, это был первый семейный конкурс в рамках программы "Молодёжной столицы России", статус которой Нижний Новгород носит в этом году. Конкурс организован по инициативе мэра Юрия Шалабаева

"Фестиваль, в первую очередь, направлен на укрепление в общественном сознании идеалов семьи. Сегодня на примере живых историй, на примере наших нижегородских молодых семьей мы видим, какой должна быть настоящая семья", - отметил Артур Штоян.

Причём 5 из 16 семей, принявших участие в конкурсе, являются многодетными.

В ходе конкурса участники рассказали о своих увлечениях, традициях, а также о целях, какие они ставят перед собой. Также для гостей фестиваля ждали развлечения - спортивные активности, творческие мастер-классы, игры и тренинги.

"Нужно проводить такие конкурсы каждый год, потому что это вовлечение молодых семей, их развитие. Считаем, что мы своим участием показали, что действительно можно быть счастливыми в браке, воспитывать детей и просто любить друг друга", - поделились впечатлениями победители конкурса Евгений и Юлия Чечеваткины.

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Теги:
Конкурсы Семья
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