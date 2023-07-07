Wink представляет тизер криминальной комедии "Диагноз "Везучая" Культура и отдых

Видеосервисы Wink и more.tv выпустили официальный тизер криминальной комедии "Диагноз "Везучая" (16+) с Аглаей Тарасовой ("‎Лёд"‎, "‎Беспринципные"), Кириллом Кяро ("‎Эпидемия"‎, "‎Пассажиры") и Полиной Гухман ("‎Мир! Дружба! Жвачка!"‎, "Инсомния"‎) в главных ролях. Премьера проекта состоится в августе 2023 года эксклюзивно в Wink ("Ростелеком") и more.tv. Производством комедии занимается "НМГ Студия" совместно с кинокомпанией Legio Felix. Сериал пополнил линейки more originals и Wink Originals.

По сюжету красавица-оторва Лика (Аглая Тарасова) славится в криминальных кругах тем, что в любой афере (будь то ограбление или рейдерский захват) приносит стопроцентный успех всей операции. Вот почему, когда кому-то нужно состряпать грязное дельце, достаточно взять Лику в долю, и она в буквальном смысле притянет удачу. Но когда один из криминальных авторитетов решает сделать Лику своим личным талисманом, она вынуждена пуститься в авантюру вместе с бухгалтером-недотепой Антоном (Кирилл Кяро), несправедливо обвиненным в миллионном хищении.

"Съемки в проекте — это настоящее приключение, где мой герой из захудалого интеллигента, не способного решить свои проблемы, превращается в супергероя, потому что рядом с ним появляется девушка, которая приносит удачу. У проекта сложный сценарий, в нем много сюжетных линий, и он сделан в очень интересном и редком для меня жанре драмеди. Кроме того, у меня была замечательная партнерша Аглая Тарасова, с которой я давно хотел поработать. Ее легкость и позитив на площадке подкупали и вдохновляли, поэтому мы получили огромное удовольствие от съемок", — отметил исполнитель главной роли Кирилл Кяро.

В сериале также снялись Виктор Васильев, Екатерина Олькина, Петр Безменов, Дмитрий Куличков, Даниил Белых и другие.

Режиссер проекта — Кирилл Кузин ("Сергий против нечисти"‎), креативный продюсер и сценарист — Владимир Батрамеев.

О сериале "Диагноз "Везучая"

Производство: "НМГ Студия", Legio Felix

Количество серий: 8

Жанр: криминальная комедия

Видеосервисы: Wink и more.tv

Режиссер: Кирилл Кузин

Сценарист: Владимир Батрамеев

Оператор: Никита Рождественский

Актерский состав: Аглая Тарасова, Кирилл Кяро, Полина Гухман, Петр Безменов, Виктор Васильев, Екатерина Олькина, Дмитрий Куличков, Даниил Белых

Продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Креативные продюсеры "НМГ Студии": Жора Крыжовников, Денис Уточкин

Продюсеры Legio Felix: Илья Куликов, Андрей Семенов

Креативный продюсер: Владимир Батрамеев, Илья Куликов

Ведущий продюсер: Анастасия Сергеева

Фото предоставлены ПАО "Ростелеком"

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