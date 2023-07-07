Wink представляет тизер криминальной комедии "Диагноз "Везучая"

Видеосервисы Wink и more.tv выпустили официальный тизер криминальной комедии "Диагноз "Везучая" (16+) с Аглаей Тарасовой ("Лёд", "Беспринципные"), Кириллом Кяро ("Эпидемия", "Пассажиры") и Полиной Гухман ("Мир! Дружба! Жвачка!", "Инсомния") в главных ролях. Премьера проекта состоится в августе 2023 года эксклюзивно в Wink ("Ростелеком") и more.tv. Производством комедии занимается "НМГ Студия" совместно с кинокомпанией Legio Felix. Сериал пополнил линейки more originals и Wink Originals.
По сюжету красавица-оторва Лика (Аглая Тарасова) славится в криминальных кругах тем, что в любой афере (будь то ограбление или рейдерский захват) приносит стопроцентный успех всей операции. Вот почему, когда кому-то нужно состряпать грязное дельце, достаточно взять Лику в долю, и она в буквальном смысле притянет удачу. Но когда один из криминальных авторитетов решает сделать Лику своим личным талисманом, она вынуждена пуститься в авантюру вместе с бухгалтером-недотепой Антоном (Кирилл Кяро), несправедливо обвиненным в миллионном хищении.
"Съемки в проекте — это настоящее приключение, где мой герой из захудалого интеллигента, не способного решить свои проблемы, превращается в супергероя, потому что рядом с ним появляется девушка, которая приносит удачу. У проекта сложный сценарий, в нем много сюжетных линий, и он сделан в очень интересном и редком для меня жанре драмеди. Кроме того, у меня была замечательная партнерша Аглая Тарасова, с которой я давно хотел поработать. Ее легкость и позитив на площадке подкупали и вдохновляли, поэтому мы получили огромное удовольствие от съемок", — отметил исполнитель главной роли Кирилл Кяро.
В сериале также снялись Виктор Васильев, Екатерина Олькина, Петр Безменов, Дмитрий Куличков, Даниил Белых и другие.
Режиссер проекта — Кирилл Кузин ("Сергий против нечисти"), креативный продюсер и сценарист — Владимир Батрамеев.
О сериале "Диагноз "Везучая"
Производство: "НМГ Студия", Legio Felix
Количество серий: 8
Жанр: криминальная комедия
Видеосервисы: Wink и more.tv
Режиссер: Кирилл Кузин
Сценарист: Владимир Батрамеев
Оператор: Никита Рождественский
Актерский состав: Аглая Тарасова, Кирилл Кяро, Полина Гухман, Петр Безменов, Виктор Васильев, Екатерина Олькина, Дмитрий Куличков, Даниил Белых
Продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков
Креативные продюсеры "НМГ Студии": Жора Крыжовников, Денис Уточкин
Продюсеры Legio Felix: Илья Куликов, Андрей Семенов
Креативный продюсер: Владимир Батрамеев, Илья Куликов
Ведущий продюсер: Анастасия Сергеева
Фото предоставлены ПАО "Ростелеком"
Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru Kra23dhng
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+