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Общество

"Волгаэнерго" отремонтировала 80% теплосетей в поселке Мостоотряд от ранее запланированных

13 июля 2023 17:38  [78] Общество

Фото: "Волгаэнерго"

В рамках подготовительных работ к отопительному сезону компания "Генерация тепла", входящая в "Волгаэнерго", заменила в поселке Мостоотряд Автозаводского района более 80% теплосетей от запланированных. Планируется, что ремонт будет завершен в начале августа, за полтора месяца до начала отопительного сезона 2023-2024 годов.

Работы по капитальному ремонту стартовали в конце апреля 2023 года. За это время были установлены новые трубы из высококачественной стали российского производства, со сроком эксплуатации более 20 лет. Это позволит избежать аварий в зимний период, а также обеспечит более 3 тысяч жителей Мостоотряда бесперебойной подачей тепла.

На данный момент замена запланированного участка теплосетей выполнена в полном объёме и начаты работы по восстановлению благоустройства. Во время ремонта теплотрассы были выявлены два аварийных участка. Они были также включены в плановые работы на этот год. Один из них уже полностью отремонтирован, другой участок будет готов до конца лета.

В прошлом году компания направила на ремонтную программу в Автозаводском и Ленинском районах более 224 млн. рублей, заменила свыше 15 км теплосетей и 6 км изоляции на трубопроводах, а также провела капитальный ремонт 8 участков теплотрасс. С начала ремонтной кампании организацией было выполнено уже на 20% больше работ, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в этом году "Волгаэнерго" планирует нарастить темпы модернизации тепловых сетей и оборудования на 40% за, в том числе за счет дополнительных средств "Фонда развития территорий".

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Теги:
Отопительный сезон Ремонтные работы Теплоснабжение
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