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Общество

Министерство здравоохранения назвало злоупотребление алкоголем причиной каждого второго самоубийства в РФ

14 июля 2023 08:20  [87] Общество

С 10 по 16 июля организована неделя по снижению уровня смертности от внешних причин по инициативе Министерства здравоохранения РФ. Внешние причины смертности серьезно влияют на безопасность общества. К группам таких причин относятся: случайные отравления алкоголем, транспортные несчастные случаи, убийства, самоубийства и т.д. Зачастую, смертность от внешних причин является предотвращаемой, а также затрагивает преимущественно молодую часть населения. Такие причины опасны, потому что могут привести не только к смерти, но и к инвалидности.

Повышение осведомленности населения об оказании первой помощи и травмах после употребления алкоголя — главная цель проведения этой недели. Особенно Минздрав РФ выделяет употребление алкоголя, ведь эта проблема продолжает оставаться актуальной и значимой. Так из-за приема алкоголя происходит 67% случаев смерти на воде, 67% пожаров, 42% самоубийств. В 2022 году в ДТП, связанных с употреблением алкоголя водителями, погибло 2 314 и было ранено 19 385 человек.

Снижением показателя смертности от внешних причин заняты многие ведомства. Сюда относится первая медицинская помощь пострадавшим и превентивные меры: система охраны труда для снижения травматизма на производстве; строительство дорог, установка специальных ограждений и профилактическая работа для снижения смертности в ДТП.

Минздрав РФ предупреждает граждан об опасности злоупотребления алкоголем и призывает беречь свое здоровье.

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