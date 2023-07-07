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Авиарейс Сочи — Нижний Новгород задержали на час из-за плохого самочувствия пассажирки. Об этом сообщает ИА "Время Н".
Согласно информации, женщину сняли с борта, чтобы сделать кардиограмму.
Приехавшие медики провели предварительный осмотр и порекомендовали ей поехать в больницу.
В настоящее время отправление рейса задержано почти на час и решение о вылете еще не принято.
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