Авиарейс Сочи — Нижний Новгород задержали на час из-за плохого самочувствия пассажирки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Авиарейс Сочи — Нижний Новгород задержали на час из-за плохого самочувствия пассажирки. Об этом сообщает ИА "Время Н".

Согласно информации, женщину сняли с борта, чтобы сделать кардиограмму.

Приехавшие медики провели предварительный осмотр и порекомендовали ей поехать в больницу.

В настоящее время отправление рейса задержано почти на час и решение о вылете еще не принято.