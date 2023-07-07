Серия бесплатных мастер-классов по дрессировке собак стартовала в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде стартовали бесплатные мастер-классы по дрессировке собак. Первые занятия состоялись накануне в Штабе общественной поддержки"Единой России".

Инструкторы-кинологи Антон и Алена Киршановы не только рассказали участникам о том, как выбрать щенка, правила ухода и дрессировки собаки, но и помогли самым юным участникам применить новые знания на практике.

По словам одной из участниц Ксении Елиной, она давно мечтала завести собаку. Именно поэтому ей было интересно послушать опытных кинологов про дрессировку, как правильно социализировать собаку и обращаться с ней. "От их питомца - немецкой овчарки Омега – в восторге были все участники", - отметила она.

Как напомнили в Штабе, серии мастер-классов проводятся на площадке по самым разным направлениям: встречи с врачами, садоводство, йога, творческие мастер-классы, курсы по оказанию первой медицинской помощи, обучение пользоваться смартфоном для пенсионеров, фото и видеосъемка. Участие в них может принять любой житель города и области. Все занятия проходят бесплатно.

Записаться на мастер-классы можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в социальных сетях или по телефону 8 (831) 435 13 81.