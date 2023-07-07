Олег Лавричев: "Нижегородские металлургические предприятия продолжают удерживать лидирующие позиции среди обрабатывающих отраслей" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил свое поздравление с Днем металлурга.

"Нижегородские металлургические предприятия добились отличных результатов по итогам прошлого года и продолжают удерживать лидирующие позиции среди обрабатывающих отраслей. По объему отгрузки готовой продукции мы – третьи в Приволжском федеральном округе и в десятке сильнейших регионов страны!

От работы металлургов зависит стабильность оборонной, атомной и автомобильной промышленности, авиа-и судостроения, железнодорожного транспорта, строительства. Вот почему в профессиональный праздник мы благодарим работников и ветеранов отрасли, ученых, конструкторов и научно-технических специалистов за самоотверженный труд и личный вклад в укрепление силы и мощи нашего государства.

Желаю нашим дорогим металлургам счастья, крепкого здоровья, новых успехов и достижений, мира, добра и благополучия!" - говорится в поздравлении.